Bucaramanga inicia la limpieza para el segundo semestre: primeras tres salidas

Los resultados no ayudaron al Atlético Bucaramanga en esta Liga BetPlay 2026-I con una irregularidad grande en cuanto a los resultados obtenidos a lo largo de las 19 fechas. La salida de Aldair Quintana, la ausencia de Fabián Sambueza en algunos partidos y la salida de Leonel Álvarez antes de finalizar el todos contra todos se convirtió en problemas grandes para los ‘Leopardos’.

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Bucaramanga necesitaba sumar de a tres contra Fortaleza en la última fecha, y luego, necesitaba otros resultados de otros clubes. Por un lado, debían esperar que Millonarios no le ganara a Alianza Valledupar y esto sucedió, que el Deportivo Cali y el Medellín no sumaran de a tres contra Deportes Tolima y Águilas Doradas. Esto también sucedió.

Santa Fe superó a Internacional de Bogotá y ahí estaba el principal problema para el Bucaramanga. Sumado a la irregularidad tampoco pudieron quedarse en la Copa Sudamericana tras quedar eliminados en manos del América de Cali. Tras despedirse del rentado local, los santandereanos ya piensan en el segundo semestre y tendrían confirmadas las primeras bajas.

LAS TRES PRIMERAS SALIDAS DEL ATLÉTICO BUCARAMANGA PARA EL 2026-I

Antes de que acabara el torneo, ya se había ido Aldair Quintana, que era una baja sensible y Leonel Álvarez. El arquero es uno de los grandes ídolos y referentes de la institución, mientras que Leonel estaba desde el año pasado y tuvo un gran paso en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Ya con el torneo terminado, se esperan las primeras salidas de Atlético Bucaramanga tras no conseguir el objetivo de sellar la clasificación para los Play-Offs de la Liga BetPlay. De hecho, ya hay versiones de los primeros tres futbolistas que se despedirán del plantel.

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De acuerdo con información de Felipe ‘Pipe’ Álvarez de Win Sports, Atlético Bucaramanga no contará con Jefferson Mena, el capitán de la institución, Freddy Hinestroza ni con Faber Gil. Hinestroza no tuvo mucha regularidad en el semestre, y antes de que comenzara el 2026 ya se había filtrado su posible salida del club.

El mercado de fichajes de Bucaramanga será crucial pensando en volver a ser protagonista en la Liga BetPlay, Copa BetPlay y en copas internacionales. Solo un buen segundo semestre le permitiría al club clasificar a torneos como la Copa Sudamericana o Libertadores.

SALDRÍAN TRES JUGADORES MÁS DEL BUCARAMANGA

Además de las salidas que ya parecen definidas de Freddy Hinestroza, Faber Gil y de Jefferson Mena, Felipe Álvarez también indicó que podrían salir tres jugadores más aparte de esos que ya están más afuera que adentro.

El periodista no filtró los nombres de los jugadores, pero por la eliminación de copa internacional y de la Liga BetPlay podría haber un cambio drástico entre los nombres que salgan de la institución y del mercado de fichajes con las incorporaciones.

¿QUIÉN SERÁ EL ENTRENADOR DEL BUCARAMANGA?

Después de la salida de Leonel Álvarez se nombró a un entrenador interino que cambió de cargo. Wilbert Perea, que fungía como el técnico de la Sub-20 terminó tomando el lugar que dejó Leonel para lo que quedaba del semestre.

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Entre los nombres que se han filtrado en esa lista de candidatos para asumir la dirección técnica está el de Pablo Peirano, Martín Palermo, Alberto Gamero, Alejandro Restrepo, entre otros que es una lista grande de opciones de perfiles que puedan tomar ese cargo.

Otro de los que ya estarían cerca de la órbita del Bucaramanga sería Juan Carlos Osorio que quedó sin equipo tras su salida del Remo de Brasil. Habrá que esperar la decisión que tomen los directivos pensando en los fichajes y entrenador que pueda llegar a la institución.