Deportivo Independiente Medellín, como bien se sabe, quedó eliminado en los dieciseisavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana a manos de Vasco da Gama de Brasil.



Después del cotejo de vuelta, que se llevó a cabo el miércoles 29 de julio en territorio brasileño, Jhon Edwin Montaño, jugador del ‘poderoso de la montaña’, fue entrevistado en ESPN.

Las palabras de Montaño

El joven atacante, que fue importante para su equipo en el partido de ida, dijo que Vasco da Gama lo hizo mejor que el Deportivo Independiente Medellín, pero se debe continuar porque “la vida sigue”.



“No se nos dio. El rival lo hizo mejor que nosotros. Hay cosas por mejorar y a seguir, porque la vida sigue”, manifestó Jhon Edwin Montaño. El video de las palabras del jugador tomó fuerza a través de las diferentes redes sociales.

Una declaración polémica

Esta declaración, como era de esperarse, no caló muy bien en los hinchas del equipo dirigido por Luis Amaranto Perea, esto porque esperaban una declaración con más sentimiento, con más sentido de pertenencia.



Tras la declaración de Jhon Edwin Montaño, Fabián Vargas, exjugador de la Selección Colombia, alzó la voz en ESPN Colombia. Vargas, que vistió los colores de Boca Juniors de Argentina y otros clubes más, dejó un contundente mensaje.

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Lo que dijo Vargas

“Son muchas cosas que se tienen que seguir revisando; al jugador le faltó un poquito ponerse en el lugar del hincha. Sí, para uno la vida sigue y para el hincha seguramente también, pero tiene que dolerle un poquito más la derrota. Sienta la derrota, siéntala un poquito, así de fácil no puede ser”, aseguró.

Hasta el momento, no se ha presentado una respuesta del jugador del Deportivo Independiente Medellín a través de sus redes sociales. Lo único cierto es que muchas personas han estado de acuerdo con lo mencionado por Fabián Vargas.





