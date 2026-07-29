Medellín perdió ante Vasco al 85' y quedó afuera de la Sudamericana

Independiente Medellín estuvo a cinco minutos de llevar la serie a otro desenlace, pero una desconcentración sobre el final lo dejó sin premio. El poderoso cayó 1-0 frente a Vasco da Gama en Río de Janeiro y se despidió de la Copa Sudamericana con un 3-2 en el marcador global.

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El duelo de este miércoles correspondió a la vuelta de los playoffs rumbo a los octavos de final, después de un vibrante 2-2 en Medellín, donde el conjunto antioqueño había mostrado un buen nivel, aunque pagó caro los errores en momentos determinantes.

Resumen de Vasco da Gama 1-0 Independiente Medellín

En territorio brasileño, el equipo colombiano volvió a competir de igual a igual. Durante buena parte del compromiso controló los intentos de Vasco y mantuvo vivas sus opciones de clasificación con una presentación sólida.

Sin embargo, cuando el empate parecía conducir la serie hacia otro escenario, llegó la jugada que cambió la historia. Al minuto 85, una desconcentración defensiva permitió que Thiago Mendes apareciera dentro del área para definir el 1-0.

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El remate del mediocampista brasileño sorprendió al arquero Éder Chaux, a quien el balón terminó doblándole las manos antes de ingresar al fondo de la red.

Ese tanto fue suficiente para que Vasco da Gama se quedara con la victoria y asegurara su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, dejando eliminado al conjunto antioqueño.

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Próximo rival de Vasco da Gama en Sudamericana

Ahora, el equipo brasileño enfrentará a Olimpia en la siguiente ronda del certamen continental, en una llave que comenzará en Brasil y se definirá en Paraguay.

Próximo partido de Independiente Medellín

Para Medellín queda el consuelo de haber competido de buena manera, aunque sin la eficacia necesaria para avanzar. El equipo ya pasa la página y se prepara para recibir a Deportivo Cali este sábado 1 de agosto por la segunda fecha de la Liga BetPlay.