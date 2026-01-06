Fabra tendría su futuro en Argentina: campeón de Libertadores lo quiere

Para nadie es un secreto que la historia de Frank Fabra no terminó de la mejor forma con Boca Juniors. La expulsión en la final de la Copa Libertadores de 2023 lo perjudicó con la hinchada que no se aguantaba más al colombiano. Perdió regularidad en los últimos dos años y esto conllevó a que no lo renovaran.

Fueron casi diez años en los que defendió con liderazgo la camiseta de Boca Juniors. Una expulsión lo puso contra las cuerdas ante su afición y con entrenadores como Diego Martínez, Fernando Gago o Miguel Ángel Russo. Ciclo cumplido y habrá que esperar qué decisiones tomará el jugador de 34 años.

Como agente libre tras no continuar en Boca Juniors, aparecen como opciones la Liga BetPlay con Atlético Nacional por presión de algunos jugadores verdolagas. Deportivo Cali y Deportivo Independiente Medellín también están en la lista de opciones para llevarse al lateral izquierdo.

Por su parte, seguir en Argentina puede ser otra de las opciones que tiene Frank Fabra en su futuro. Ya había estado en el radar de Newell’s Old Boys y ahora un campeón de Copa Libertadores que quiere cerrar la incorporación con el lateral izquierdo colombiano.

SAN LORENZO ESTARÍA BUSCANDO A FRANK FABRA PARA EL 2026

Para Frank Fabra seguir jugando en Argentina puede ser visto como una revancha y un anhelo personal para dejar atrás los últimos años con Boca Juniors donde no tuvo la suerte deseada por la expulsión en Copa Libertadores y por la falta de regularidad.

Bajo ese panorama, aparece la mano de San Lorenzo que está buscando contratar a un lateral izquierdo. De acuerdo con Bolavip Argentina, la Secretaría Técnica de San Lorenzo ya preguntó las condiciones para poder fichar al lateral izquierdo nacido en Nechí, Antioquia.

Si no es en la Primera División de Argentina le puede ayudar la Liga BetPlay con múltiples equipos detrás de él y con un ofrecimiento expreso nada más ni nada menos que a Millonarios.

La noticia del interés de San Lorenzo toma fuerza, pero todavía no ha habido ninguna oferta concreta para el lateral izquierdo para cerrar su posible fichaje. El campeón de la Copa Libertadores en 2014 necesita un jugador en esa posición ante la posible salida de Elías Báez con destino al Atlanta United de la MLS.

EL TEMA QUE INQUIETA CON SAN LORENZO

No es algo de ahora, sino que lleva tiempos afectando a los jugadores colombianos en Argentina, especialmente con San Lorenzo. Las últimas ocasiones que ha habido un representante de Colombia en la institución de Boedo, siempre ha salido mal por temas de deudas.

Yeison Gordillo presentó denuncias que afectaron a San Lorenzo ante la FIFA con la imposibilidad de fichar en el mercado. Ahora, Jhohan Romaña, actual jugador del ‘Ciclón’ también ha afirmado que le deben parte de su sueldo. Con Frank Fabra podría pasar algo similar si se concreta su llegada, simplemente por ese antecedente con futbolistas cafeteros.

Sin embargo, Fabra también indicó que tiene posibilidades de llegar a la Liga BetPlay. Frank había demostrado su interés de retirarse o en el Deportivo Cali o en Envigado. En Win Sports, afirmó que, “hay muchos equipos que son interesantes, primero el Cali, jugué en el Medellín, Nacional es un equipo grande, no te puedo decir solo uno”.

Tomó revuelo la historia que comentó acerca de su padre y Millonarios, “hay algo muy lindo que nadie sabe y es que mi papá es hincha de Millonarios y está en el cielo ¿por qué no darle una alegría en el cielo?, no tengo todavía nada allá, pero me sentiría feliz de darle una alegría”. De esa manera, se ofreció al cuadro bogotano para el 2026.