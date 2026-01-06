Desde Argentina piden insólito cambio para el Mundial 2026

En Argentina hay una situación que tiene a todo el mundo no solo del futbol pensando en lo que será el Mundial 2026, entre tensiones y situaciones ajenas al deporte se hace una petición que cambiaría radicalmente el certamen pero que no sería la primera vez que la FIFA lleva a cabo una decisión del estilo.

El pedido formal a la FIFA

Claudio Morresi, exfutbolista argentino y exsecretario de Deportes de la Nación durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, pidió que la FIFA sancione a la Federación de Fútbol de Estados Unidos y excluya a su selección de todas las competiciones oficiales, incluido el Mundial 2026.

Morresi argumentó su solicitud citando el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. Según el exfuncionario, la intervención militar en Venezuela viola de manera directa ese principio.

El antecedente que respalda el reclamo

El exjugador recordó que la FIFA ya ha tomado decisiones similares en el pasado. El caso más reciente fue el de Rusia, sancionada y excluida de competiciones internacionales tras la invasión a Ucrania. Bajo esa misma lógica, Morresi considera que Estados Unidos debería recibir el mismo trato.

Además, señaló que el ente rector del fútbol mundial tiene la obligación de actuar, ya que en sus estatutos se compromete a respetar los derechos humanos y a mantener la neutralidad frente a conflictos políticos y militares entre Estados.

¿Puede la FIFA tomar una decisión así?

La FIFA ha expulsado selecciones en contextos de guerra o conflictos internacionales en varias ocasiones de la historia, como sucedió con Alemania, Italia y Japón tras la Segunda Guerra Mundial, Yugoslavia en los años 90 y Rusia en la actualidad.

Por ahora, el organismo no se ha pronunciado oficialmente sobre esta petición. Sin embargo, el pedido desde Argentina abre un debate complejo que mezcla política internacional y deporte, justo cuando el Mundial 2026 entra en su fase decisiva de organización.