¿Facundo Tello pita el Junior vs. Palmeiras? El árbitro está designado en Copa Libertadores

República Democrática del Congo, este martes 31 de marzo, se enfrentó con Jamaica por el clasificatorio rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



El partido terminó por la mínima diferencia a favor del Congo, que jugará, de esta manera, el certamen orbital. Este equipo, además, hará parte del grupo K, en el que están la Selección Colombia, Portugal y Uzbekistán.

Tello se lesionó

Pero dejando de lado la victoria del Congo y su clasificación al Mundial, hubo un momento del compromiso que se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X.



El árbitro central, el argentino Facundo Tello, en el tiempo extra del encuentro, tuvo una lesión. Por la misma, tuvo que salir del terreno de juego y el cuarto árbitro, Darío Herrera, lo tuvo que reemplazar.

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¿Tello se pierde el Junior vs. Palmeiras?

Ahora el lío es que el juez central argentino, de los mejores del continente, está programado para impartir justicia en el Junior de Barranquilla vs. Palmeiras de Brasil por la primera jornada del grupo F de la Copa Libertadores de América. El partido se jugará el miércoles 8 de abril.



Se espera en las siguientes horas o en los próximos días que se le efectúen análisis a Facundo Tello y se establezca el tiempo de baja que estará el juez central. Si la lesión llega a ser grave, se perderá el Junior vs. Palmeiras.

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¿Cambiarán al árbitro?

Y, eventualmente, si esto termina sucediendo, tendrán que designar otro juez. La imagen de Tello cuando se tuvo que retirar del terreno de juego del partido clasificatorio al Mundial no fue la mejor.



El gaucho se lamentó y es importante tener en cuenta que, si la afección física termina siendo grave, existe la posibilidad de que Facundo Tello se pierda la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.