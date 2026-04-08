Falcao debutó oficialmente con Millonarios en la Copa Sudamericana

Comenzó de manera oficial la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en donde justamente se encuentra Millonarios tras haber logrado vencer a Atlético Nacional en la fase previa en un extraordinario partido en el Atanasio Girardot.

El conjunto 'embajador' regresó a una fase de grupos de Copa Sudamericana después de un par de años, pero esta ocasión será bastante especial, ya que contará con Radamel Falcao García, quien jugará por primera vez este certamen y comenzará a escribir una nueva historia en el fútbol sudamericano, desde el partido contra O'Higgins.

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Falcao jugó su primer partido de Copa Sudamericana con Millonarios

El equipo comandado por Fabián Bustos en el banquillo técnico, está obligado a hacer "borrón y cuenta nueva" con respecto a lo que ocurre en la Liga Betplay, ya que se acerca uno de sus partidos más importantes de la temporada, el debut en la Copa Sudamericana contra O'Higgins y en donde Radamel Falcao volvió a sumar minutos importantes.

El primer duelo fue ante O'Higgins en el Estadio Codelco El Teniente, en suelo chileno, y a pesar de comenzar como visitante, el cuadro bogotano llegaba con la ambición e ilusión de sacar un resultado positivo, en especial por haber logrado que Radamel Falcao llegara en óptimas condiciones físicas a este encuentro.

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El goleador histórico de la Selección Colombia se recuperó satisfactoriamente y tras varias semanas sin verlo dentro de un terreno de juego, Fabián Bustos decidió que viajaría con él hacia Chile para afrontar su primer partido en este certamen internacional.

Lamentablemente el debut del 'tigre' se vería opacado por una derrota de 2-0 en un duelo en donde Millonarios se quedó con tan solo 10 jugadores tras la expulsión de Jorge Arias. Sin embargo, no se puede dejar de lado el minuto 72 del encuentro, el cual quedará enmarcado en la historia del club y el fútbol sudamericano, ya que fue cuando ingresó Falcao.

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Próximo partido de Falcao con Millonarios en Copa Sudamericana

El siguiente reto del conjunto bogotano en esta nueva edición de la Copa Sudamericana sería en condición de local, haciendo del Estadio El Campín un "fortín" para recibir a Boston River de Uruguay, el cual también debutó de buena manera contra Sao Paulo.

Este compromiso se llevará a cabo el miércoles 15 de abril sobre las 21:00 hora Colombia en donde se espera de ver al 'coloso de la 57' con las gradas vestidas de azul, con más de 30.000 espectadores que verán nuevamente a su equipo jugando una fase de grupos de un torneo internacional, por lo que deberán contar con el mayor apoyo posible para seguir avanzando en la competencia.

Grupo de Millonarios en la Copa Sudamericana

'Millos', tras una exigente prueba en donde superó a Nacional en la fase previa por un marcador de 1-3, quedó ubicado en el Grupo C junto a O'Higgins, Boston River y Sao Paulo.