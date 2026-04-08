Colombia superó a Chile y sigue soñando con el Sudamericano Sub-17

La Selección Colombia arrancó el Sudamericano Sub-17 en Paraguay enfrentando a Ecuador después de descansar en la primera fecha. Los colombianos empataron sufriendo bastante en una prueba difícil, especialmente porque los ecuatorianos han sido el mejor equipo del grupo con el liderato.

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Esto permitió que en cuestión de un día de descanso corrigieran los aspectos que los complicó bastante en el primer examen, pues, contra Chile en la tercera fecha la cosa fue completamente distinta a favor de los cafeteros, no solo por el resultado que configuró la primera victoria colombiana, sino por el juego con mayor oportunidad de gol que su rival a lo largo de los 90 minutos.

El partido se abrió antes de que acabara el primer tiempo con una torpeza de Chile y un penal que José Escorcia ejecutó. La gran figura a lo largo de la hora y media de juego fue Vicente Villegas, guardameta austral. Por su parte, en el ataque, Adrián Mosquera también fue el líder de las acciones y de las oportunidades de gol.

PRIMER GOL DE LA SELECCIÓN COLOMBIA EN EL SUDAMERICANO

Colombia tuvo muchas modificaciones en la nómina con respecto a lo que se vio en el partido pasado frente a Ecuador. El cuadro cafetero tuvo a Alex Gómez, Eider Carrillo y Carlos Rodríguez fueron novedades en lugar de Edwin Estrella, Simón Rojas y Luis Maturana.

Nuevamente alineó a un ataque con Adrián Mosquera y José Escorcia, además de la creatividad de Samuel Martínez. Mosquera no demoró mucho en avisar sobre los tres minutos con un disparo que pegó en la malla exterior. Luego, fue el turno de Escorcia en una acción individual y su remate se perdió desviado.

Chile también tuvo lo suyo en un disparo que puso a trabajar a Luigi Ortiz, y, en el rebote volvieron a exigir al guardameta. Afortunadamente para Colombia, la jugada fue invalidada por fuera de lugar.

Cuando ya se acababa el primer tiempo, un remate que se desvió en un zaguero de Chile terminó habilitando a Julio Sinisterra que buscó la pelota. Vicente Villegas salvó con comodidad el balón y cometió la torpeza de meter el pie cuando Sinisterra se puso de pie. Un penal infantil que José Escorcia no falló para romper los ceros.

COLOMBIA INTENTÓ AUMENTAR, PERO NO PUDO ANTE VICENTE VILLEGAS

En el segundo tiempo, Chile inquietó el arco de Colombia con un balón que se le metía a Luigi Ortiz y que la zaga defensiva logró despejar en la raya. Adrián Mosquera intentó romper nuevamente la resistencia de Vicente Villegas que se salió con la suya sobre los 54 minutos.

Luego, Adrián Mosquera volvió a avisar con un disparo y Vicente Villegas despejó el peligro a la esquina. Chile puso en problemas a Colombia con un córner a la cabeza de Amaro Riveros, pero su testarazo se perdió ligeramente desviado. Villegas fue el héroe para evitar que la derrota fuera más abultada por otro intento de Mosquera.

En la última jugada, Colombia tuvo un susto después del remate de Renato Vera que se perdió por encima. De esa forma terminaron los 90 minutos con la primera victoria de los colombianos y con Chile que no sabe lo que es sumar de a tres y se complica en la tabla de posiciones.

¿QUÉ VIENE PARA COLOMBIA Y CHILE EN EL SUDAMERICANO SUB-17?

Después de este compromiso ante la selección de Chile, Colombia tendrá que seguir sumando en lo que le resta para no perder pisada con Ecuador y para sellar la clasificación a la semifinal con la necesidad de pelear el título.

En la siguiente fecha, Colombia tendrá que enfrentar a Uruguay que viene golpeado después de la caída ante Ecuador en esta tercera jornada del Sudamericano Sub-17. Los colombianos ya descansaron en la primera salida y ahora dependerá de ellos mismos la clasificación.

Por su parte, en la siguiente fecha, la selección de Chile tendrá que enfrentar a Paraguay el jueves 9 de abril. Quien pierda ese partido estará en peligro para seguir con vida en las fases finales y buscar la clasificación para el Mundial de Catar en el 2026.