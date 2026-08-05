Falcao García dio el nombre del técnico más importante en su carrera profesional

Con 40 años, Radamel Falcao García estaría muy cerca de anunciar su retiro como futbolista profesional, después de no haber brillado como se esperaba en Millonarios. El 'tigre' se ha visto activo en otras facetas, principalmente durante la Copa del Mundo, cuando cumplió con la labor de comentarista.

Mientras los aficionados del delantero esperan conocer su futuro, Falcao ha estado con dinámica en sus redes sociales al participar de programas de debate y también compartiendo con generadores de contenido, principalmente de fútbol.

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En las últimas horas, Falcao participó de un "ping pong" con el youtuber argentino Ezzequiel, quien le hizo varias consultados sobre lo que fue su carrera profesional.

Una de las preguntas que más causó curiosidad tuvo que ver con el nombre del director técnico más importante que dirigió a Falcao.

¿Quién fue el técnico más importante en la carrera de Falcao?

Falcao respondió sin dudar que el director técnico que más marcó su carrera como futbolista profesional fue el argentino Diego Pablo 'Simeone', quien lo dirigió en dos etapas de su vida deportiva.

Simeone, inicialmente, dirigió a Falcao en el 2008, cuando ambos estaban en los primeros años de sus respectivas carreras como entrenador y futbolista, en River Plate.

Con el Cholo y el Tigre, River Plate conquistó el torneo clausura de la temporada 2008.

Posteriormente, Diego Simeone dirigió a Falcao García en Atlético de Madrid entre 2011 y 2013, antes de que el colombiano fichara por el Mónaco de Francia.

En el equipo colchonero, el entrenador y el delantero vivieron una época dorada, ya que fueron campeones de UEFA Europa League 2011-2012, la Supercopa de Europa 2012 y la Copa del Rey 2012-2013.

Otros técnicos que dirigieron a Falcao

A pesar de la elección de Diego Simeone, durante su carrera profesional, Falcao García tuvo a otros importantes técnicos.

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En River Plate, por ejemplo, también compartió con Leonardo Astrada, Reinaldo 'Mostaza' Merlo, Daniel Pasarella y Néstor Gorosito.

Durante su paso por Porto de Portugal contó con la dirección de André Villas Boas y en el Mónaco tuvo a Claudio Ranieri y a Leonardo Jardim.

Finalmente, en Manchester United lo dirigió Louis Van Gaal y en Chelsea tuvo a José Mourinho y a Guus Hiddink.

Falcao y los tres grandes de Europa que lo quisieron

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En el 'ping pong' con Ezzequiel, Falcao también sorprendió al dar a conocer los nombres e tres grandes equipos de Europa que lo quisieron.

A pesar de que el tigre vistió la camiseta de destacados clubes de Portugal, España, Francia e Inglaterra, otras instituciones como Ac Milan, Arsenal y Juventus también lo pretendieron.