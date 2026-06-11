Falcao reveló problema en la Selección Colombia: "El primer partido..."

A falta de seis días para que la Selección Colombia haga su debut ante Uzbekistán en el Mundial del 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, el cuadro cafetero se prepara en Guadalajara como la base antes de mudarse a la capital mexicana para cumplir con ese primer partido.

Uzbekistán es una selección que jugará por primera vez en su historia una cita mundialista. Bajo la dirección de Fabio Cannavaro, los uzbekos tienen en la zaga defensiva y en la pelota quieta la fortaleza con la que basan su juego. Colombia deberá contrarrestar estos detalles para poder sacar el resultado ideal.

Por la inexperiencia de Uzbekistán, hay quienes dicen que ese partido será sencillo para Colombia, pero, claramente, cada rival tiene lo suyo y no hay que sacar conclusiones previas.

Justamente, ese primer duelo es el que más preocupa para los jugadores, dado que será el que medirá a las selecciones y es en donde los equipos deben demostrar todas las sesiones de preparación. Con base en esto, Radamel Falcao García envió un contundente mensaje para Néstor Lorenzo y sus dirigidos.

EL MENSAJE DE FALCAO GARCÍA PARA LA SELECCIÓN COLOMBIA

Para esta cita mundialista, Falcao García tendrá el papel de comentarista para el canal ESPN. En sus primeros análisis sobre la Selección Colombia, el samario dejó claro qué necesitan hacer los dirigidos por Néstor Lorenzo para recuperar la confianza que alguna vez tuvieron en la Copa América llegando nada más ni nada menos que a la final.

Así las cosas, el delantero que pasó por Millonarios afirmó que, “Colombia después de la Copa América no tuvo la regularidad que todos esperábamos, después de mostrar una gran Copa América, llegar a la final y demás. Pensábamos que se iba a consolidar, que tuviera una Eliminatoria mucho más tranquila. El desarrollo de la Eliminatoria no fue como se pensaba, se clasificó de tercero.

Hay muchos que no están satisfechos con el rendimiento de la Selección, es entendible que los días previos al inicio del Mundial los jugadores no quieren exponerse. De pronto no llegan como hubiéramos querido, pero eso no es problema. El problema empieza en el primer partido, los jugadores tienen que estar bien mental y físicamente.

Lo que pasó atrás se queda atrás. Aún si se hubiera llegado de la mejor manera ya eso en la Copa del Mundo eso no tenía influencia, lo importante es lo que empieza en el partido con Uzbekistán. Hay equipo, tenemos muy buenos jugadores, necesitamos que el equipo se encuentre como en la Copa América 2024″.

¿CÓMO DEJAR LA TENSIÓN ATRÁS Y LA CONVIVENCIA DE UNA CONCENTRACIÓN? EL MENSAJE DE FALCAO GARCÍA

Sin duda alguna, antes de afrontar una cita orbital, los nervios están a tope en cada selección. Por esta razón, Falcao, que disputó la del 2018, afirmó que, “los entrenadores deben saber gestionar el grupo, saber descargar gestiones. Tiene que ver mucho el trabajo de los psicólogos como lo tiene Colombia y el trabajo de los entrenadores para saber descomprimir”.

A lo largo de las Eliminatorias salió el rumor de un problema interno dentro de la Selección Colombia. Acerca de esos detalles en medio de una concentración, el samario comentó que, “un jugador que se convierte en una ‘manzana podrida’ termina contaminando al resto, eso no se lo puede permitir ni el entrenador ni los jugadores. Los entrenadores van analizando en el proceso no solo el nivel futbolístico de los jugadores sino también a la persona como tal”.

Por último, habló sobre los posibles delanteros en esta Copa del Mundo, “los ‘9’ dependemos del juego del equipo, si el juego del equipo no te acompaña y se juega con líneas bajas, el arco rival te queda lejos. Finalmente va a ser muy difícil para el delantero quedar al frente del arco rival”.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

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17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.