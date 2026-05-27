Falcao lo hizo oficial: tomó decisión tras la eliminación de Millonarios en Copa Sudamericana

Millonarios volvió sumar una nueva decepción para los hinchas en el semestre de apertura de la temporada 2026, ya que tras el duro golpe de la Liga Betplay también fueron eliminados en la Copa Sudamericana durante un partido en el que tenían todo a favor para quedarse con un resultado positivo.

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Lamentablemente, el equipo comandado por Fabián Bustos terminó cayendo por un marcador de 1-2 frente a O'Higgins, el cual cumplió con el plan de trabajo para jugar en Bogotá y se llevó los tres puntos que les permitieron mantenerse con vida en la Copa Sudamericana, pero también que sentenciaron el futuro de Radamel Falcao en el club, quien no tiene claro si continuará en el club por más que quiera.

Difícil situación para que Falcao se quede en Millonarios

El conjunto chileno dio un duro golpe en la capital colombiana y se llevó los últimos tres puntos que estaban en disputa gracias a un marcador de 1-2 que los dejó en la segunda casilla y, por ende, la oportunidad de seguir soñando con el título.

Millonarios no hizo respetar su casa y a los más de 30.000 hinchas que estuvieron presentes en el Estadio El Campín con la ilusión de ganarle a O'Higgins para mantenerse con vida en la competencia, pero también en el que podría llegar a ser el último partido de Falcao con la camiseta del cuadro 'embajador'.

Falcao termina contrato nuevamente a finalizar el mes de junio y por el momento no se ven pistas de una posible renovación. Frente a esta situación, el 'tigre' fue claro y confesó que se quiere quedar más tiempo en el equipo, pero que hay una serie de complicaciones externas que complicarían el proceso.

El goleador histórico de la Selección Colombia está a gusto con el equipo del cual es hincha, pero también hay un punto a favor y es que su familia también se ha adaptado de buena manera a Bogotá y el estilo de vida que llevan, lo que podría influir aunque por el momento solo queda esperar.

"Yo estoy en el lugar en el que quería estar, yo hice todo lo posible por venir, mi familia está muy a gusto, estoy en el lugar donde quiero estar pero no depende ni de millonarios ni de mi, hay muchos factores externos que son muy difíciles, pero si se logra solucionar yo estoy donde quiero estar. Decidí estar en Millonarios, en este barco".

"No hay que apresurarse, vamos a ver si es viable y buscar soluciones, así que por el momento vamos a enfocarnos en la autocrítica porque sabemos lo que representa la camiseta de Millonarios".

Fabián Bustos se queda en Millonarios y hará bastantes cambios

El estratega argentino pidió excusas a los fanáticos que salieron molestos, pero también confirmó como ve al equipo a futuro, mejor estructurado y con al menos cinco refuerzos para trabajar en el proyecto del semestre de clausura.

“Está claro que hay que hacer ajustes, que hay que hacer una buena pretemporada y trabajar. Hay que pedirle disculpas a la gente por estos errores groseros, que fueron dos goles y que lamentablemente nos tiene en esta situación ¿Cómo veo el futuro? Lo veo trayendo mínimo 5 jugadores y haciendo una pretemporada, compitiendo mejor y poniendo al club en donde tiene que estar”.

¿Cómo le ha ido a Falcao con Millonarios tras su regreso?

El regreso de Radamel Falcao García a Millonarios tras seis meses de inactividad al no haber llegado a un acuerdo con su renovación, ha estado marcado nuevamente por las lesiones que no lo han dejado brillar y que solo le han permitido jugar 10 partidos entre Copa Sudamericana y Liga Betplay, reportándose con un gol en más de 300 minutos.