Falcao no está contento con Millonarios tras su amargo debut en Copa Sudamericana

Millonarios regresó a la acción de manera internacional en la Copa Sudamericana al haber alcanzado la instancia de grupos luego de superar a Atlético Nacional en la fase previa, lo que generó gran expectativa para lo que sería su participación.

Sin embargo, el equipo comandado por Fabián Bustos tuvo un "golpe de realidad" y se topó con O'Higgins, el cual les hizo las cosas imposibles en suelo chileno y les ganó con un marcador de 2-0, amargando sin duda alguna el debut de Radamel Falcao, quien precisamente habló de las falencias del equipo.

Falcao fue critico con el rendimiento de Millonarios en Copa Sudamericana

El 'embajador' se complicó el suelo chileno al perder 2-0 en el Estadio Codelco El Teniente, escenario deportivo que también fue testigo de la expulsión de Jorge Arias tras recibir doble amarilla y del debut de Radamel Falcao García sobre el minuto 72.

Lamentablemente el debut del 'tigre' se vio opacado por una derrota de 2-0 en un duelo en donde Millonarios se quedó con tan solo 10 jugadores tras la expulsión de Jorge Arias, pero el minuto 72 del encuentro quedará enmarcado en la historia del club y el fútbol sudamericano, ya que fue cuando ingresó Falcao.

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Como era de esperarse, el delantero de 40 años se robó todas las miradas al ingresar al terreno de juego, pero también las cámaras y micrófonos al momento de hablar sobre el pésimo partido que jugó Millonarios y los errores que supuestamente ya habían trabajado, pero que al final les terminaron costando la victoria o por lo menos el empate.

"Lo teníamos bien analizado, nos vamos con ese mal sabor porque sucedieron cosas que ya sabemos que ellos realizaban habitualmente. Nos equivocamos, ellos fueron efectivos. Después con la expulsión se nos complicó".

"Tenemos que hacer autocrítica, mejorar muchas cosas y sobretodo cuando no se evitan cosas que ya sabemos que el rival realiza. Puertas adentro tenemos que mejorar porque esto recién empieza. Estamos a tiempo de corregir".

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Próximo partido de Falcao con Millonarios en Copa Sudamericana

El siguiente reto del conjunto bogotano en esta nueva edición de la Copa Sudamericana sería en condición de local, haciendo del Estadio El Campín un "fortín" para recibir a Boston River de Uruguay, el cual también debutó de buena manera contra Sao Paulo.

Este compromiso se llevará a cabo el miércoles 15 de abril sobre las 21:00 hora Colombia en donde se espera de ver al 'coloso de la 57' con las gradas vestidas de azul, con más de 30.000 espectadores que verán nuevamente a su equipo jugando una fase de grupos de un torneo internacional, por lo que deberán contar con el mayor apoyo posible para seguir avanzando en la competencia.

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Grupo de Millonarios en la Copa Sudamericana

'Millos', tras una exigente prueba en donde superó a Nacional en la fase previa por un marcador de 1-3, quedó ubicado en el Grupo C junto a O'Higgins, Boston River y Sao Paulo.