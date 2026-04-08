Néiser Villarreal sigue con deuda pendiente: la mala noticia en Libertadores

Infortunadamente, Cruzeiro es uno en el Brasileirao y, al parecer, otro muy distinto en la Copa Libertadores, que, seguramente, será el máximo objetivo para este 2026. Se le escapó la Copa Sudamericana en 2024 y quieren volver a hacerse fuertes en torneos internacionales.

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En la Serie A de Brasil, el Cruzeiro no vive su mejor momento en la competencia con la penúltima casilla y con el descenso respirándole fuertemente. Sin embargo, en el debut de la Copa Libertadores, el cuadro de Belo Horizonte sacó adelante el resultado en una cancha muy complicada como el Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil frente a Barcelona de Ecuador.

Para este compromiso, Néiser Villarreal hizo parte de la lista de convocados y estuvo en el estadio ecuatoriano esperando una oportunidad después de haber marcado sus primeros goles como futbolista profesional en clubes. En Millonarios no logró romper los arcos y con Selección Colombia fue la figura en el Mundial Sub-20.

CRUZEIRO DEJÓ A NÉISER VILLARREAL SIN DEBUTAR EN LA COPA LIBERTADORES

Néiser Villarreal ya debutó en el fútbol brasileño tanto en la Serie A como en el Campeonato Mineiro. Ya suma dos goles como profesional en clubes en el Brasileirao y arrancó el sueño continental por la Copa Libertadores haciendo parte de la lista de convocados que viajó a Ecuador para debutar en este certamen internacional.

Durante su etapa con Millonarios, Néiser Villarreal no pudo debutar en la Copa Libertadores y esperaba hacerlo con el Cruzeiro. Con el pasar de los minutos en el campo de juego, Néiser hacía parte de los jugadores que calentaban para poder ingresar, pero Artur Jorge no lo consideró para que tuviera minutos.

No fue posible cumplir ese sueño contra Barcelona de Guayaquil y disputar su primer partido de la Copa Libertadores como se esperaba, pero el delantero nacido en Tumaco, Nariño sí podrá tener una nueva posibilidad de figurar en la siguiente fecha recibiendo una buena noticia en un momento complejo que vive Cruzeiro.

FECHA DEL POSIBLE DEBUT DE NÉISER VILLARREAL EN LA COPA LIBERTADORES

Infortunadamente no fue en el debut de la Copa Libertadores con Cruzeiro enfrentando a Barcelona de Guayaquil, pero el fútbol siempre da revanchas y el delantero nariñense podría hacer su estreno en la competencia en la segunda jornada cuando Cruzeiro reciba la visita de Universidad Católica de Chile.

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Tal vez lo que Artur Jorge tiene en la cabeza es que el atacante colombiano pueda ser protagonista en los partidos en casa, dado que ya ha tenido la experiencia en el Brasileirao sumando dos goles. Néiser tendrá la opción de ser revulsivo contra el equipo austral, o bien, frente a Boca Juniors en la tercera jornada.

Tarde o temprano el atacante colombiano hará su estreno en la máxima competencia sudamericana de clubes, y eso podría ser en el Estadio Mineirao contra Universidad de Chile el miércoles 15 de abril.