Falcao se "rindió a los pies" de referente de Santa Fe en el Mundial

Inició una nueva edición de la Copa Mundial en donde los colombianos son absolutos protagonistas, no solo los jugadores que estuvieron presentes en la victoria frente a Uzbekistán, sino también por aquellos que están viviendo el Mundial desde afuera, tal como es el caso de Radamel Falcao.

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El goleador histórico de la Selección Colombia no pudo cumplir con el sueño de jugar su último Mundial, pero desde afuera vive orgulloso el proceso de nada más y nada menos que Camilo Vargas, el portero titular de la 'tricolor' y referente de Independiente Santa Fe.

Falcao no se guardó nada con Camilo Vargas tras su debut en el Mundial

El equipo comandado por Néstor Lorenzo se robó el show tras su debut mundialista en el que pudieron celebrar tres goles frente a la Selección de Uzbekistán.

Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz fueron los autores de los goles que pusieron a los más de 50 millones de colombianos a celebrar nuevamente en una Copa Mundial, pero las miradas también se las robó Camilo Vargas.

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El portero que milita en el fútbol mexicano, tras dos ediciones previas del Mundial, finalmente tiene la oportunidad de auspiciar como titular, una resiliencia que Radamel Falcao a pesar de que a su debut le faltó el "centavo para el peso", aunque confía en que podrá ir mejorando y tomando confianza con el pasar de los partidos.

“Que capacidad de resiliencia para esperar su oportunidad porque han sido prácticamente 14 o 15 años apoyando a David (Ospina), sumando para el equipo y esperando sin tener la seguridad de que en algún momento pueda tener la oportunidad que hoy (17 de junio) se le dio de debutar en una Copa del Mundo siendo el arquero titular de Colombia. ¡Qué orgullo!".

Falcao habló sobre Julián Quiñones y su ausencia en Colombia

El 'tigre' afirmó que, “bueno, son decisiones muy personales, no me puedo meter en un tema tan íntimo. México le abrió las puertas hace mucho tiempo y terminó sintiéndose parte de la cultura mexicana y ha decidido representarlo”.

Posteriormente, dejó claro que en Colombia lamentan que se haya perdido a un delantero como Julián Quiñones, “para nosotros es una lástima porque nos hemos perdido un gran talento, y bueno, estoy orgulloso de verlo brillar en otro país”.

Próximo partido de Camilo Vargas con Colombia en el Mundial

La Selección Colombia inició un nuevo reto mundialista de la mejor manera y ahora solo le queda a Néstor Lorenzo mantener la racha, afinar detalles y pensar en cómo hacerle frente a la República Democrática del Congo, el cual será su siguiente rival de la competencia en el marco de la fecha 2 y con la cual se enfrentarán el martes 23 de junio sobre lasa 21:00 hora Colombia.