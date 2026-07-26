América superó con comodidad a Internacional de Bogotá en El Campín

Regresaron las emociones de la Liga BetPlay 2026-II con un vibrante partido entre Internacional de Bogotá y América de Cali en el Estadio El Campín. La respuesta de la hinchada visitante fue clave colmando todas las tribunas del recinto deportivo más importante de la capital.

Lea también Neymar regresó a Santos con polémica: revelan presunto problema interno con compañeros

Hubo tiempo de todo a lo largo de los 90 minutos con dos penales, un gol que había sido anulado y que tras revisar el VAR fue legal, además de una dura lesión en América de Cali con un golpe fuerte a Jhon Murillo que esperaba afianzarse, pero nuevamente las lesiones complican al venezolano.

Internacional de Bogotá no tuvo la misma respuesta del semestre anterior y no pudo sacar el resultado en condición de local. Facundo Boné y Fabricio Sanguinetti intentaron cambiar el trámite, pero América fue más y pegó con dos goles para quedarse con los puntos.

EN CEROS DURANTE LOS PRIMEROS 45 MINUTOS

Sin duda alguna, uno de los mejores jugadores del América, Yeison Guzmán fue el encargado de tomar la dirección del club en este arranque de la Liga BetPlay. El volante empezó a crear las acciones más importantes sobre los cuatro minutos en una acción clara que pudo ser el primero de la tarde.

Una jugada colectiva con los tiempos de Yeison Guzmán y un centro pasado para Luis Quiñones, que, sin arquero en la portería de Inter de Bogotá, remató por encima del larguero. Infortunadamente, el partido tuvo la interrupción por una fuerte entrada contra Jhon Murillo que terminó dejándolo afuera del compromiso.

Lea también Bucaramanga sorprendió a un Millonarios sin ideas: victoria agónica en el debut

Internacional de Bogotá intentó responder a la primera acción que tuvo América con un remate de Diego Duarte y una salvada cómoda para Jean Fernandes. Tillman Palacios entró al campo de juego por Jhon Murillo. No obstante, el juego entró en un tiempo de pocas intervenciones y pocas acciones de gol.

De hecho, para hablar de otra oportunidad hay que remontarse al minuto 45 cuando Yeison Guzmán centró para la cabeza de Tomás Ángel y el guardameta Kevin Cataño se quedó con la pelota.

SEGUNDO TIEMPO CON GOLES PARA AMÉRICA DE CALI

En el complemento las cosas cambiaron para el América de Cali con un centro a los 51 minutos de Luis Quiñones y un testarazo de Tillman Palacios para romper los ceros. La anotación fue anulada por un presunto fuera de lugar, pero al ver el VAR, el juez central validó el tanto.

A los sesenta minutos, Kevin Cataño intentó eludir a Luis Quiñones con un regate, el extremo caleño presionó y puso en problemas al guardameta antioqueño. Cuando Quiñones se disponía a buscar el balón suelto, Cataño agarró al atacante y lo bajó. Un penal que convirtió Yeison Guzmán con un cobro que pegó en el palo y entró.

Con la diferencia de dos goles, las cosas fueron más favorables para América que perdió un poco el control de la pelota e Internacional de Bogotá creó peligro con remates que hicieron trabajar a Jean Fernandes. Una mano de Josen Contreras fue revisada en la tecnología y pitaron penal. Facundo Boné ejecutó y Fernandes salvó.

Fabricio Sanguinetti tuvo la última en un remate de larga distancia y el portero Jean Fernandes volvió a meter la mano para salvar el descuento de Internacional de Bogotá. De esa forma terminó el partido con triunfo caleño.

¿QUÉ VIENE PARA INTERNACIONAL DE BOGOTÁ Y AMÉRICA DE CALI?

Después de esta derrota, Internacional de Bogotá tendrá que afrontar la vuelta de la Copa BetPlay en la Fase 1B cuando se enfrenten con Internacional de Palmira con un resultado favorable para los bogotanos por la mínima diferencia. Luego recibirán la visita de Jaguares de Córdoba.

Por su parte, América de Cali tendrá que enfrentar a Real Cartagena en condición de visitante por la vuelta de la Fase 1B de la Copa BetPlay 2026. Mientras que en la Liga BetPlay tendrá que recibir a Boyacá Chicó.