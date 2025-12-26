Portugal se baja de categoría en el Mundial: ¿Provecho para Colombia?

Nuevo año y el objetivo sigue siendo el mismo para las 48 selecciones que disputarán la Copa del Mundo del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Entre las participantes están Portugal y Colombia que tendrán que enfrentarse entre sí en la tercera fecha de la fase de grupos en Miami.

Vea también: Argentina cuestiona la llegada de Marino a Boca Juniors: “Nadie lo conoce”

Un vibrante encuentro que probará las ambiciones de las dos selecciones, especialmente de Colombia que tiene que superar a una siempre complicada nación europea. Los colombianos ya han ganado importantes pruebas venciendo a España en Fecha FIFA de 2024 y a Alemania.

Este será el último Mundial de Cristiano Ronaldo con la selección lusa, y, seguramente, el último de James David Rodríguez en Colombia. Por esta razón, el partido y este recorrido mundialista toma mucha importancia para las dos selecciones que quieren despedir a sus astros con un título.

Sin embargo, un jugador de Portugal bajó de la nube a los lusos y sentó las realidades bajando de categoría al combinado portugués que es el actual campeón de la Liga de Naciones de la UEFA al superar a España.

VITINHA NO CREE QUE PORTUGAL SEA FAVORITA PARA QUEDARSE CON EL MUNDIAL

Cristiano Ronaldo no quiere quedarse atrás de Lionel Messi que ya consiguió una Copa del Mundo en el 2022. El luso podría despedirse de su selección sin el trofeo más importante a nivel global. Aunque Portugal tiene una selección ideal para llevarse el título, Vitinha habló de las realidades de cara al certamen mundialista afirmando que no tienen rótulo de campeones.

Vitinha, jugador del PSG afirmó en los medios principales de Portugal que el seleccionado luso no es un favorito para ganar el trofeo mundialista el 19 de julio. El volante bajó de categoría al combinado nacional, seis meses antes de que ruede el balón en Estados Unidos, sede de los dirigidos por Roberto Martínez.

Le puede interesar: "Por experiencia propia"; el mensaje del 'Pibe' para la Selección Colombia

El mediocentro señaló que, “no somos favoritos, somos aspirantes... tenemos una ansiedad positiva, ligada a las ganas de jugar, mostrar nuestro talento y luchar por el Mundial... el equipo tiene calidad de sobra, tanto individual como colectivamente. Con la calidad y el potencial que tenemos, Portugal debe considerarse un aspirante serio. Sería histórico lograr lo que todos anhelamos”.

Houston será la casa de la selección de Portugal en las dos primeras salidas enfrentando al repechaje internacional 1 que se decidirá entre Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo y cerrará en Miami contra Colombia que promete ser el partido del Grupo K.

¿COLOMBIA SACARÍA PROVECHO?

Pues bien, ante estas declaraciones de Vitinha, Colombia, que también ha sido sondeada como una de las selecciones aspirantes a llegar lejos podría sacar provecho y dar un golpe en la última fecha para llegar a dieciseisavos de final con el ánimo de luchar para conseguir el título.

Lea también: Cali inició contacto con un ex Selección Colombia: “Me encantaría regresar”

Seguramente, Colombia no es una candidata para ganar el trofeo mundialista, pero irá a competir frente a frente contra las selecciones europeas. Ya lo demostró en las ventanas de Fecha FIFA en 2024 y en 2025 superando duros retos como a España y Alemania. En el camino se viene Francia en marzo, y esto también podría ayudar a afianzarse contra naciones de Europa.