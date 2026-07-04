Néstor Lorenzo sacó a James para el segundo tiempo contra Ghana ¿Por qué?

La Selección Colombia salió al terreno de juego del partido contra Ghana con la obligación de ganar para poder clasificar a los octavos de final y lo consiguió a menos de 15 minutos del pitazo inicial.

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Jhon Arias se encargó de abrir el marcador en el partido contra Ghana al minuto 13 y a partir de este momento el control fue de la tricolor. Sin embargo, para el segundo tiempo el estratega argentino tomó una drástica decisión y sacó a James Rodríguez.

James no salió al segundo tiempo de Colombia

La selección Colombia realizó un movimiento que no pasó desapercibido durante su compromiso frente a Ghana por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial.

El cuerpo técnico encabezado por decidió sustituir a James Rodríguez para dar ingreso a Richard Ríos, una modificación que buscó refrescar el mediocampo y darle un nuevo impulso al equipo en un partido de alta exigencia.

La salida del capitán sorprendió a muchos aficionados, teniendo en cuenta el peso que tiene James dentro del funcionamiento de la Tricolor.

Sin embargo, la decisión respondió a la necesidad de ajustar el planteamiento táctico y administrar el desgaste físico del volante, quien había sido uno de los futbolistas más participativos en la elaboración del juego colombiano.

Con el ingreso de Richard Ríos, Colombia apostó por un volante con mayor despliegue físico, capacidad de recuperación y llegada al área rival. El futbolista, que atraviesa un gran momento, ingresó con la misión de aportar dinamismo en la mitad de la cancha, fortalecer la marca y colaborar en las transiciones ofensivas frente a un rival que no dejó de presionar durante todo el encuentro.

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Colombia se enfrentaría ante Suiza en octavos de final

De llegar a avanzar, la selección Colombia ya tendría un posible rival en caso de lograr su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial.

Tras definirse el cuadro de la fase eliminatoria, el combinado nacional se enfrentaría a Suiza si consigue avanzar desde su grupo, en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la primera ronda de eliminación directa.