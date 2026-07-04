[Video] Cabezazo de Mojica y atajadón del arquero de Ghana; era el segundo de Colombia

Colombia estuvo muy cerca de ampliar la ventaja frente a Ghana antes del descanso. Johan Mojica ganó dentro del área y conectó un cabezazo que exigió una brillante intervención del arquero Lawrence Ati Zigi, quien evitó el segundo tanto de la Tricolor.

La acción se presentó en el primer minuto de reposición del primer tiempo, cuando Daniel Muñoz envió un centro templado desde el costado derecho buscando a los atacantes colombianos.

El balón superó a varios jugadores dentro del área y terminó llegando al segundo palo, donde apareció Johan Mojica para conectar un sólido remate de cabeza con dirección al palo derecho del guardameta africano.

Sin embargo, Lawrence Ati Zigi reaccionó de gran manera y se estiró para desviar el balón, protagonizando hasta ese momento la mejor atajada del compromiso y manteniendo con vida a Ghana.

Video del cabezazo de Mojica en Colombia vs Ghana

El arquero volvió a demostrar por qué es una de las piezas más importantes del conjunto africano. Aunque su selección se encuentra abajo en el marcador, ha respondido cada vez que Colombia ha logrado generar peligro en el área rival.

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La tricolor, que ya había tomado la ventaja gracias a un tanto de Jhon Arias tras un centro de Luis Javier Suárez, cerró la primera parte dominando las acciones y generando las oportunidades más claras del encuentro.

Con esa espectacular intervención, Ati Zigi evitó el 2-0 y permitió que Ghana llegara al descanso con opciones de reaccionar en la segunda mitad de este duelo correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.