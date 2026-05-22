Fecha y hora del sorteo de octavos de final de Copa Libertadores y Sudamericana

Queda solo una fecha para que se defina toda la suerte de los clubes en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. La sexta jornada decidirá a los dos clasificados de cada grupo, a los terceros que jugarán los Play-Offs de la Sudamericana y los segundos de dicha competencia que también afrontarán el repechaje.

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Por la Copa Libertadores, clubes como Flamengo, Coquimbo Unido, Independiente Rivadavia, Corinthians, Mirassol, Rosario Central e Independiente del Valle que estarán en los octavos de final. Universidad Central de Venezuela ya tiene definido su clasificación para la repesca de la Copa Sudamericana. Mientras que Cusco, Barcelona y Libertad jugarán la última fecha sin nada por definir.

En la Copa Sudamericana, Botafogo es el único club que ya está clasificado de manera oficial para los octavos de final. Tendrán que definir los otros clubes en octavos de final y los segundos de cada grupo que jugarán los Play-Offs. Colombia sigue buscando resultados en la última fecha en las dos competencias para definir la suerte de los representantes colombianos.

¿CUÁNDO SE LLEVARÁ A CABO LOS SORTEOS DE OCTAVOS DE FINAL Y DE REPECHAJE EN SUDAMERICANA?

Todavía hay mucha tela por cortar en la última fecha que queda para sellar los clasificados y los clubes que jugarán la repesca en Copa Sudamericana. Junior ya está eliminado en Copa Libertadores, mientras que Santa Fe, Tolima y Medellín todavía esperan resultados en la fecha 6.

En Copa Sudamericana, Millonarios y América todavía pueden clasificar directamente a octavos de final. En las redes sociales de la Conmebol, el ente sudamericano informó que, “el Sorteo de los Octavos de Final de la CONMEBOL Libertadores 2026 y la CONMEBOL Sudamericana 2026 se llevará a cabo el viernes 29 de mayo a las 12:00 (hora de Paraguay), en la sede de la CONMEBOL, en la ciudad de Luque – Paraguay”.

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Es decir, en suelo colombiano, el sorteo se llevará a cabo a partir de las 10 de la mañana. En ese evento también se definirá los emparejamientos de la repesca que se oficializarán dependiendo de los puntajes de los terceros de Copa Libertadores y los segundos de la Sudamericana.

Además, el evento lo transmitirán a través de plataformas oficiales de la Conmebol y seguramente por ESPN y Disney +. Los octavos de final de la Copa Libertadores, los repechajes en Copa Sudamericana y los octavos de final de dicha competencia se jugarán a partir de agosto tras el final del Mundial.

EL PRESENTE DE LOS CLUBES COLOMBIANOS PARA CLASIFICAR A COPA LIBERTADORES Y SUDAMERICANA

En todas las competencias internacionales, solo Junior de Barranquilla está eliminado en la Copa Libertadores y aspira quedar tercero para ser parte de la Copa Sudamericana. Los barranquilleros tendrán que ganarle a Palmeiras en Sao Paulo y que Sporting Cristal no supere a Cerro Porteño.

A Medellín le sirvió haberle ganado al Cusco y que Estudiantes de La Plata perdiera en Brasil con Flamengo. Los antioqueños tendrán que superar o empatar con los argentinos de visitante para clasificar. La derrota en Argentina los dejaría en Copa Sudamericana.

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Tolima juega en condición de visitante contra Universitario de Deportes y tendrá que sumar de a tres para quedarse con la clasificación para los octavos de final de Copa Libertadores. Si empatan también les serviría si Coquimbo supera o iguala con Nacional de Uruguay.

Por su parte, Santa Fe necesitará sumar de a tres contra Peñarol en Uruguay y que Corinthians supere a Platense en Brasil. Esa será la manera para sellar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Para la Copa Sudamericana necesitará sacar un empate frente a los uruguayos de visita.