Santa Fe celebra por dos noticias antes de enfrentar a Junior: habrá novedades

Una buena semana completó Independiente Santa Fe después de salvar la derrota en condición de local contra Junior de Barranquilla en las semifinales de la Liga BetPlay. Seguramente no era el resultado deseado para la institución cardenal que necesitaba hacer respetar su casa, pero por lo menos, dejaron la serie más que abierta. Luego vino la primera victoria en Copa Libertadores vs Platense.

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Con aire en la camiseta llegarán a Barranquilla en donde esperan sacar adelante el buen registro que tienen de visitante y sellar la clasificación para la final que disputarán contra Atlético Nacional o Deportes Tolima que juegan el respectivo partido en Medellín antes.

A lo largo de esta temporada, Santa Fe y Junior han jugado 29 partidos y el desgaste físico puede ser un problema para ambas escuadras en el partido del sábado 23 de mayo. Sin embargo, el cuadro bogotano celebra una gran noticia que podría ayudar bastante para sellar la clasificación.

LOS DOS JUGADORES QUE REGRESARÍAN A SANTA FE EN LA SEMIFINAL EN BARRANQUILLA

En el departamento médico de Santa Fe todavía está Juan Sebastián Quintero que se perderá lo que resta del 2026. Afortunadamente para las pretensiones del elenco bogotano hay una gran noticia que tiene que ver con Helibelton Palacios y de Emmanuel Olivera.

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De acuerdo con información de Miguel Paris, los dos defensores ya trabajan a la par del grupo. Aunque no hay claves de que pueda estar o no en Barranquilla, los regresos a la actividad de Helibelton Palacios y Emmanuel Olivera. Iván Scarpeta marcó el gol contra Platense para abrir el marcador, pero estuvo retratado en el empate frente a Junior en Bogotá y ante Corinthians perdió la marca en el empate.

Esta noticia del regreso de Emmanuel Olivera puede ser provechoso, dado que es uno de los mejores defensores que tiene el cuadro cardenal. Mateo Puerta lo ha hecho bien en los últimos partidos con un mejor despliegue físico. Ahí estaría la duda entre si Helibelton Palacios será titular o si Puerta será inicialista.

EL PROBLEMA QUE TENDRÍA SANTA FE ANTES DE AFRONTAR LA SEMIFINAL

Miguel Paris también indicó que, pese a los regresos a los entrenamientos de Emmanuel Olivera y Helibelton Palacios, hay una gran duda con Franco Fagúndez que volvió a salir con molestias después de entrar en el segundo tiempo y sumar minutos ante Platense.

En zona mixta, el mediapunta afirmó que sintió un tirón y que tendrá que esperar los exámenes con la posibilidad de estar o no en el duelo ante Junior en las semifinales de la Liga BetPlay.

Franco Fagúndez tendrá que esperar los resultados de los exámenes este viernes antes de que Pablo Repetto pueda tomar la decisión final en la convocatoria con el uruguayo. Fagúndez ha sido importante en la temporada, pero es un jugador que es muy propenso a las lesiones y tarda bastante en recuperarse.

JUNIOR TAMBIÉN CUENTA CON TRES REGRESOS

Si Santa Fe recupera jugadores, Junior de Barranquilla también suma refuerzos para enfrentar en condición de local estas semifinales. Los atlanticenses no pudieron contar en Bogotá con Lucas Monzón ni con Jean Pestaña por acumulación de tarjetas amarillas, y tampoco estuvo Jesús Rivas por expulsión.

Lucas Monzón, Jean Pestaña y Jesús Rivas ya pagaron la fecha de sanción que les puso el Comité Disciplinario de la Dimayor y ya podrán ser de la partida en estas semifinales de la Liga BetPlay. Habrá que esperar si Alfredo Arias jugará con Pestaña y Monzón o Daniel Rivera y Jermein Zidane Peña que les dio resultado en Bogotá.