Primer problema para Néiser Villarreal: se complicaría su debut en Cruzeiro

Después de no contar con la regularidad deseada en Millonarios y firmar un excelente Mundial Sub-20, Néiser Villarreal saltó al exterior poniendo el sello al contrato con el Cruzeiro de Brasil. En su presentación, el delantero de Tumaco, Nariño elogió a Leonardo Jardim.

Con pasado en el Mónaco de la Ligue 1, Leonardo Jardim ya sabe lo que es potencializar a jugadores jóvenes. Lo hizo con Kylian Mbappé y tenía planes grandes con Néiser Villarreal. El atacante ex Millonarios afirmó que, “es un técnico muy bueno, cuando llegué me habló de lo que quiere y creo que soy un jugador que le puede aportar lo que quiere al equipo”.

Sin embargo, todo se vino abajo para Néiser Villarreal como para el extremo Luis Fernando Sinisterra que no ha podido tener la regularidad deseada como se esperaba en Brasil. De hecho, las lesiones han vuelto a complicar al ex Leeds United y Bournemouth. Los dos colombianos se quedaron sin técnico.

LEONARDO JARDIM YA NO ES MÁS DIRECTOR TÉCNICO DEL CRUZEIRO

Una gran temporada firmó el Cruzeiro que terminó en la parte alta de la tabla de posiciones de la Serie A de Brasil. Terceros, firmaron la Copa Libertadores, pero todo se vio opacado por la Copa local en la que quedaron eliminados en manos de Corinthians.

En penales, Cruzeiro cayó ante Corinthians que llegó a la final de la Copa de Brasil. La eliminación del club de Belo Horizonte ya se empieza a sentir con un comunicado en el que expresan que, “el técnico Leonardo Jardim no continuará como entrenador del equipo en la temporada 2026. Junto a Jardim, también abandonan el club los asistentes José Barros, Antonio Vieira y Diogo Dias.

Agradecemos la dedicación, el compromiso y el profesionalismo demostrados a lo largo del año. Les deseamos mucho éxito en sus futuras carreras”. Sin duda alguna, esto es un problema para Nésier Villarreal que esperaba retribuirle la confianza al entrenador con goles a partir del 2026 cuando podría debutar.









Con la salida del entrenador que depositó la confianza en el ex delantero de Millonarios se podría complicar su estreno con la camiseta del club de Belo Horizonte. Habrá que esperar qué planes tendrá el próximo director técnico que llegue a tomar las riendas de la institución.

Aunque afectó bastante la eliminación en Copa de Brasil, es extraño que llegue en estos momentos cuando hicieron un gran Brasileirao terceros y sellaron la clasificación para la Copa Libertadores de 2026.

LESIÓN DE LUIS SINISTERRA IMPACTA EN CRUZEIRO

Para el duelo de la Copa de Brasil, Luis Sinisterra fue titular, pero apenas pudo jugar 31 minutos. Tuvo buenos tramos en el compromiso, pero, después de la primera media hora, tuvo que ser sustituido por otra lesión.

Sin duda alguna, las lesiones impactan bastante en la carrera de Luis Fernando Sinisterra que no ha podido contar con la regularidad esperada ni en Europa y ahora menos, especialmente, por la reincidencia en cuestiones físicas que lo han mermado.

En este caso, la lesión que dejó afuera a Luis Sinisterra y que espera su evolución fue un golpe en el muslo izquierdo. Por ahora, Cruzeiro no se ha pronunciado acerca de la gravedad de la lesión. Con el cierre de la temporada en Brasil, tendrá que ponerse fino para el 2026 con Campeonato Estadual, Copa de Brasil, Brasileirao y Copa Libertadores.