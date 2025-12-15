Definidos los árbitros de la vuelta de la final de Liga BetPlay 2025-II

A la Liga BetPlay 2025-II le queda un segundo capítulo que puede dejar al Junior de Barranquilla como el campeón obteniendo la undécima estrella gracias al resultado conseguido en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, o bien, al Deportes Tolima que tiene que remontar un resultado adverso de 3-0.

En el Estadio Manuel Murillo Toro se prevé una fiesta con la expectativa de los tolimenses por hacer historia y revertir por primera vez en el Fútbol Profesional Colombiano una serie adversa de tres goles en contra.

El partido está a la vuelta de la esquina y este lunes 15 de diciembre, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol confirmó las designaciones para este compromiso definitivo para las ilusiones de ambas escuadras. Un juez central, que, por lo menos, el Deportes Tolima no pondría problemas con Andrés Rojas como el encargado de impartir justicia.

ANDRÉS ROJAS, EL ELEGIDO PARA DIRIGIR LA FINAL VUELTA DE LA LIGA BETPLAY 2025-II

Después de la primera final que fue dirigida por Carlos Betancur, la Comisión Arbitral designó al juez central bogotano, Andrés Rojas que tendrá que impartir la justicia. Se espera que no se hable de las decisiones de Rojas y sí del fútbol y del espectáculo que puedan dar los dos equipos en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Andrés Rojas estará acompañado de:

Asistente Nro. 1Alexánder GuzmánNorte de Santander

Asistente Nro. 2Jhon Gallego Caldas

Cuarto ÁrbitroJosé OrtizNorte de Santander

VARLeonard MosqueraAntioquia

AVARPaula FernándezBogotá

El presidente del Deportes Tolima había dicho que conocía la posibilidad de que Wilmar Roldán o Andrés Rojas, dos árbitros capacitados y experimentados pudieran dirigir y que estaba conforme con cualquiera de los dos, “sí, ambos los tengo como muy buenos árbitros, hombres capaces, hombres intachables, no tengo duda”.









UN BUEN ARBITRAJE EN LA PRIMERA FINAL

Para la primera final, Carlos Betancur fue el elegido para impartir justicia. En ese encuentro, las polémicas pasaron a un segundo plano en un partido en el que Junior se impuso desde los primeros minutos del juego.

Los de Barranquilla hicieron su juego y el arbitraje no tuvo problemas más allá de una acción puntual en la que el juez central del Valle del Cauca mostró una tarjeta roja para Sebastián Guzmán. El volante de marca se enganchó con Teófilo Gutiérrez que fue llamado para provocar a su rival. Un testarazo de Guzmán fue penalizado con una expulsión que César Camargo entendió como justa.

Andrés Rojas es de los experimentados y debe cuidar sus decisiones para no caer en polémicas, especialmente con un jugador tan acostumbrado a provocar a rivales como Teófilo Gutiérrez que ya dejó su sello en la ida de la final de Liga BetPlay en Barranquilla.