Federico Valverde no se ve clasificado: "tenemos que ir como si fuera 0-0"

El uruguayo del Real Madrid, Fede Valverde, protagonista de la victoria de su equipo 3-0 ante Manchester City en octavos de Champions en el Bernabéu, confesó al término del partido que siempre "soñó con una noche así".

El Halcón charrúa, que se llevó a casa el balón firmado por sus compañeros y el trofeo al mejor jugador del partido, atendió a los micrófonos de Movistar desde el césped del feudo merengue: "Increíble, uno sueña siempre con noches así, agradecer a los compañeros que me dan la confianza necesaria para poder estar bien anímicamente, al cuerpo técnico, a la gente, que siempre está apoyando aunque ha sido una temporada difícil".

Valverde, de 27 años, nunca había marcado un triplete en su carrera como profesional: "Seguro que fue el mejor partido de mi carrera, sobre todo en goles, disfruté mucho hoy, hacía bastante que no disfrutaba un partido de esta manera, pero sobre todo por el triunfo del equipo".

Sobre su nueva faceta de goleador, el polivalente capitán del Real Madrid reconoció que su entrenador Álvaro Arbeloa le pide "que intente llegar de segunda línea que ataque, hoy teníamos muchos jugadores en el centro del campo, así que intenté atacar un poco más, y los compañeros me dieron balones increíbles".

Pero a pesar del 3-0, no dio por pasada la eliminatoria antes de visitar el Etihad Stadium de Mánchester: "Sabemos que los partidos allá en Manchester son muy complicados, presionan mucho, tienen una afición que aprieta, tenemos que ir como si el resultado fuera 0-0".

¿CUÁNDO ES EL PARTIDO DE VUELTA Y CONTRA QUIÉN JUGARÍA EN LOS CUARTOS DE FINAL?

Ese partido que decidirá al clasificado para los cuartos de final se jugará en el Etihad Stadium de Mánchester. Ahí se conocerá quien sigue vivo y quien se marcha pensando en una nueva temporada de la Liga de Campeones en 2027.

Con ese 3-0 el Real Madrid tiene una importante ventaja, pero el club sabe que no debe descuidar nada en condición de visita en un estadio complejo que estará apoyando al Manchester City. El partido en el Etihad será el próximo martes 17 de marzo para definir al clasificado a cuartos de final.

Quien pase a la siguiente ronda tendrá que enfrentar al Bayern Múnich o al Atalanta de Bérgamo, aunque, los bávaro golearon en el primer partido 1-6 en Italia y no tendrían problemas con sellar la clasificación.