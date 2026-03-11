Problemas para Dudamel en Cali: sancionan a dos jugadores; uno se perderá tres partidos

Deportivo Cali cayó ante Once Caldas en la décima fecha de la Liga BetPlay en un partido en el que nunca estuvieron a la altura del equipo caldense en el Estadio Palmaseca. Esta derrota acabó con el trabajo de Alberto Gamero con una decisión que ya estaba tomada y que confirmó en la rueda de prensa posterior.

Con esa decisión por parte del entrenador samario, la directiva del Cali no demoró en confirmar a Rafael Dudamel como el nuevo director técnico. El venezolano vivirá su segundo ciclo como estratega azucarero con la necesidad de dejar atrás los malos resultados y sellar la clasificación para las fases finales.

Infortunadamente, antes de debutar con el Cúcuta Deportivo el sábado 14 de marzo, llegó una mala noticia para Rafael Dudamel con la sanción de dos jugadores titulares. Uno se perderá solo una fecha, y el otro estaría afuera por tres encuentros.

TITI RODRÍGUEZ Y FELIPE AGUILAR SANCIONADOS POR EL COMITÉ DISCIPLINARIO

Durante los 90 minutos en el partido contra Once Caldas, el Cali sufrió las expulsiones de Andrés Steven ‘Titi’ Rodríguez y de Felipe Aguilar. Ambos dejaron la cancha por segundas amonestaciones, pero hubo una diferencia grande entre una y otra.

Evidentemente la expulsión por doble amonestación se traduce en solo una fecha para el jugador. Pero, dependiendo del informe arbitral que pase el central del partido puede haber más jornadas de penalización. Pues bien, eso fue lo que pasó con el ex Junior de Barranquilla, ‘Titi’ Rodríguez.

De acuerdo con la última resolución del Comité Disciplinario, Andrés Steven Rodríguez recibió una sanción de tres por “incurrir en conducta incorrecta contra oficial del partido del Código Disciplinario Único de la FCF”. Una expulsión que daba solo para perderse la fecha 11 terminó dando para más.

En el caso de Felipe Aguilar, el defensor central recibió dos amonestaciones contra Once Caldas, y, sin lenguaje ofensivo que pudiera dar para más tiempo de penalización, solo no estará en el siguiente partido frente a Cúcuta Deportivo por la undécima fecha en el Estadio General Santander.

Además, con la sanción de tres fechas de Andrés Steven Rodríguez, el Deportivo Cali tendrá que pagar una cifra de $5,252,715, mientras que, por Felipe Aguilar, tendrán que pagar $350,181. Rafael Dudamel tendría que ajustar su equipo ante estas ausencias.

Afortunadamente para Rafael Dudamel, podría contar con Juan Ignacio Dinneno para cubrir la ausencia de Andrés Steven Rodríguez. El delantero argentino regresará al equipo después de la lesión y sería opción para el entrenador venezolano.

LOS PARTIDOS QUE SE PERDERÁ ANDRES STEVEN RODRÍGUEZ

Felipe Aguilar solo no podrá estar en el siguiente partido de la fecha 11 de la Liga BetPlay cuando el Deportivo Cali visite el General Santander contra el Cúcuta Deportivo. Andrés Steven ‘Titi’ Rodríguez sí tendrá más jornadas por pagar.

El delantero antioqueño no podrá estar en la fecha 11, 12 y 13. Eso quiere decir que se perderá los juegos ante Cúcuta Deportivo en condición de visitante, Independiente Santa Fe de local y ante Alianza Valledupar FC afuera de casa. Andrés Rodríguez regresaría para la jornada 14 recibiendo al Deportivo Pereira.