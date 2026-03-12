Pinto destacó el regreso de Dudamel y reveló por qué no triunfó Gamero en Cali: “Extraordinario”

Rafael Dudamel se convirtió nuevamente en director técnico del Deportivo Cali tras la salida de Alberto Gamero. Los azucareros perdieron 0-2 contra Once Caldas y esto fue determinante para que el samario renunciara en la rueda de prensa posterior.

Este será el segundo ciclo de Rafael Dudamel con un recordado paso en 2021 en el que fue campeón. Quiere repetir lo mismo en este primer semestre del 2026 y viene aprobado nada más ni nada menos que por Jorge Luis Pinto, quien también dirigió a la institución vallecaucana en 2022 hasta la mitad del 2023.

Jorge Luis Pinto tuvo una destacada participación en el banquillo del Deportivo Cal dirigiendo poco más de seis meses de octubre de 2022 a julio de 2023. Alcanzó a dirigir 88 partidos con 30 victorias, 34 empates y 25 derrotas en medio de una crisis deportiva y financiera. En el programa de Win Sports, Medio Tiempo, el santandereano analizó la vuelta de Rafael Dudamel y el paso de Alberto Gamero.

“ES EXTRAORDINARIO”; JORGE LUIS PINTO SE RINDIÓ A RAFAEL DUDAMEL

Rafael Dudamel fue el último campeón con el Deportivo Cali en el segundo semestre de 2021. Luego ganó la primera estrella del Atlético Bucaramanga y es un entrenador que ha demostrado poder sacar adelante proyectos en seis meses. Así lo hizo con los azucareros y con los bumangueses.

Por esta razón, y por la experiencia del entrenador venezolano, Jorge Luis Pinto afirmó que, “lo de Dudamel es extraordinario, es muy bueno me parece. Conoce la institución, una gran institución donde tendrá que empezar a competir y ojalá tenga la tranquilidad de conseguir algunos jugadores que lo refuercen”.

Y es que, a Rafael Dudamel le llegan ‘refuerzos’ en estos próximos partidos con el regreso de Juan Ignacio Dinenno que se recuperó de una lesión. Además, tendrá la posibilidad de unir al camerino, algo que sabe muy bien hacer y que le ha servido en los títulos con el Cali y con el Bucaramanga.

De hecho, Jorge Luis Pinto indicó que esto fue un detalle que pudo haber condicionado a Alberto Gamero en su experiencia con el cuadro verdiblanco en donde no pudo encontrar los resultados para salir de zonas incómodas del descenso o para clasificar.

¿QUÉ LE FALTÓ A ALBERTO GAMERO? JORGE LUIS PINTO RESPONDIÓ

Yendo por esa misma línea de la falta de regularidad y constancia en el fútbol colombiano, Jorge Luis Pinto analizó el paso de Alberto Gamero en el que sentenció que, “de pronto Alberto Gamero fue impreciso en las contrataciones y el que sufrió, siempre sufre es el técnico”.

En la primera experiencia del samario en el club, Cali careció de varios fichajes, pero en este torneo del 2026, el equipo le cumplió con contrataciones como Juan Ignacio Dinenno, Andrés ‘Titi’ Rodríguez, Emanuel Reynoso, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Daniel Giraldo, Fernando Álvarez y Gustavo Cuéllar. Sin embargo, no le han dado los resultados a este Deportivo Cali con urgencias y necesidades.

Para Rafael Dudamel igual será difícil porque no tendrá pretemporada en este Deportivo Cali que es un problema que Jorge Luis Pinto analizó, “quien hemos estado en la dirigencia sabemos lo que es dirigir sin una pretemporada. Veo una irregularidad en lo táctico en algunos equipos y eso se nota claramente. Esos equipos que no tienen una estructura definida no pueden competir a largo plazo”.