Las lesiones dejaron afuera de las canchas a Jhon Jáder Durán por dos meses y desde su regreso no ha podido tener ese impacto deseado que pretenden ver en el Fenerbahce con el delantero colombiano. En la fecha pasada, el antioqueño volvió a anotar después de tres partidos de sequía.

Vea también: ¿Catalina Usme de regreso a Colombia? Decisión en Universitario fue inminente

A su vez, las polémicas con la actitud del jugador y los gestos cuando lo sustituyen o cuando marca gol también lo dejan en una posición desfavorable pensando en su futuro con la institución. Todo suma para Sadettin Saran, presidente del Fenerbahce que podría tomar alguna decisión con el préstamo del ex Al Nassr.

Fenerbahce tiene a Jhon Jáder Durán en condición de cedido por un año, pero ya están poniendo en duda la posibilidad de seguir contando con el delantero que no pasa por su mejor momento goleador. De hecho, en Turquía especulan mucho con Durán por su poca creación de acciones de gol.

Esto llevaría a que se busque prioritariamente un delantero para competir junto con Jhon Jáder Durán. Tal vez la competencia levante al colombiano que no cuenta con los mejores registros goleadores en la campaña.

BUSCAN REEMPLAZO DE JHON JÁDER DURÁN

Con los turcos, Jhon Durán ya lleva cuatro goles en 15 partidos y no ha tenido el impacto deseado que esperaban en el Fenerbahce cuando firmaron el préstamo con el Al Nassr. De hecho, en Turquía ya advierten que, “aunque el Fenerbahce necesita urgentemente un mediapunta, priorizaría fichar a un delantero. Porque Durán no crea ocasiones claras ni siquiera cuando el delantero juega bien. Necesitamos ver a un Jhon Durán que llegue a posiciones más goleadoras”, aseveró Berk Göl, periodista turco.

Sumado al tema de los goles y de las opciones que debe crear, en Turquía también están dudando de su compromiso con el club después de que pidiera permiso para estar con su familia en estas fiestas de fin de año. Fenerbahce se juega un clásico ante el Besiktas y el club dejó salir al colombiano y a Ederson.

Le puede interesar: Santiago Arias alerta a Nacional; revelan condiciones para su fichaje

En el medio A Spor dejan claro que, ante los números y la urgencia de tener a un delantero que compita con Youssef En-Nesyri, goleador que se fue a la Copa África con Marruecos, buscarían un reemplazo de peso para poder suplir a Jhon Durán, que, de igual manera, se le acabaría el préstamo en junio.

Pero, el colombiano deberá aprovechar la salida de Youssef En-Nesyri que está con Marruecos. Seguramente, ante la ausencia del marroquí, el titular sería el ex Aston Villa y Al Nassr. Ahí es cuando debe marcar goles para no perder su lugar en la institución.

UN COLOMBIANO SERÍA EL REEMPLAZO DE JHON JÁDER DURÁN EN EL FENERBAHCE

Ante todos estos rumores que están saliendo de un posible reemplazo para el atacante antioqueño, aparece en el radar otro delantero colombiano. Se trata nada más ni nada menos que de Mateo Cassierra que ha dado de qué hablar en el Zenit de San Petersburgo de Rusia.

Lea también: América sonríe; fichaje le dejará un inmenso rédito económico

Rudy Galetti, periodista deportivo afirmó que el equipo turco está detrás de Mateo Cassierra. El nariñense está en carpeta junto con otros dos delanteros, “Fenerbahce exploró diferentes opciones en el mercado. Nombres como Artem Dovbyk y Santiago Giménez se barajaron internamente, y Giménez también estuvo vinculado a la Roma antes de su lesión de tobillo.









Tras estos acontecimientos, el enfoque ha cambiado, y Cassierra se ha convertido en un candidato serio. El club ya ha establecido contactos recientes para comprender mejor su situación y disponibilidad”. El colombiano del Zenit aparece como el gran candidato por la lesión de Santiago Giménez. Mateo Cassierra estaría enfrentado con Artem Dovbyk que es el otro señalado como objetivo del club turco.