Fernando Aristeguieta, ex América, renunció a su club

El fútbol venezolano registra un movimiento inesperado tras la renuncia de Fernando Aristeguieta a la dirección técnica del Caracas FC, club al que venía dirigiendo desde 2023. La decisión marca el cierre de un ciclo que se extendió por cerca de dos años.

Fue el propio Caracas el que confirmó la salida a través de un comunicado oficial, en el que agradeció al entrenador por su trabajo y compromiso durante su gestión, destacando además su sentido de pertenencia con la institución.

Estadísticas de Aristeguieta como técnico de Caracas

Aristeguieta dirigió un total de 82 partidos oficiales, en los que logró 29 victorias, 27 empates y 26 derrotas. Un balance que deja cifras equilibradas, aunque con altibajos en el rendimiento deportivo del equipo.

Uno de los aspectos más destacados de su proceso fue la clasificación del Caracas FC a la fase de grupos de la Copa Sudamericana en dos temporadas consecutivas, consolidando al equipo en el plano internacional.

No obstante, el presente en el torneo local terminó influyendo en su salida. En el actual Torneo Apertura, el equipo se encontraba fuera de los puestos de clasificación a la fase final, situación que generó presión en el entorno.

A esto se sumaron aparentes diferencias entre la dirigencia y el cuerpo técnico, factor determinante para que Aristeguieta optara por dar un paso al costado, pese a que contaba con el respaldo de un sector importante de la hinchada.

Aristeguieta tuvo dos pasos por Caracas como jugador

Y es que el vínculo del entrenador con el club va más allá de su etapa en el banquillo. Como jugador, Aristeguieta fue referente del Caracas en dos ciclos, entre 2009 y 2013, y luego entre 2017 y 2018, dejando una huella importante.

Durante su carrera como futbolista con el equipo capitalino, el exdelantero registró 43 goles y 18 asistencias, números que lo posicionaron como uno de los nombres recordados por la afición.

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Así, se cierra una etapa significativa tanto para el club como para el propio Aristeguieta, quien ahora deberá definir su futuro profesional, mientras el Caracas FC inicia la búsqueda de un nuevo entrenador que le permita reencaminar su proyecto deportivo.