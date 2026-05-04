La cuenta oficial de X, red social que antes era conocida como Twitter, de la Copa del Mundo de la FIFA, publicó un triste momento que vivió la Selección Colombia de Mayores en un certamen orbital.



En el Mundial de Brasil 2014, el combinado patrio llegó hasta los cuartos de final, instancia en la que el mismo equipo anfitrión se impuso por 2 goles a 1. Uno de los tantos fue del defensa central David Luiz.

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El video

El tanto de David fue de tiro libre y este lunes cuatro de mayo lo revivió la FIFA. Se puede decir que ese tanto fue el que terminó sentenciando la serie. Thiago Silva y James Rodríguez también marcaron en esa oportunidad.

El gol de Luiz y la eliminación fueron un golpe muy duro para la Selección Colombia, que en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México quiere hacer historia y superar los cuartos de final. Además, el combinado nacional espera tomar revancha de lo que fue el certamen de 1994.

La revancha tricolor

“Colombia viajará a la Copa Mundial de Estados Unidos, Canadá y México con el sueño de saldar una deuda histórica: la Selección viajó a la edición de 1994 como un candidato a revelación y terminó despidiéndose rápidamente en la fase de grupos tras caer ante Rumania y Estados Unidos antes de cerrar su corta travesía con un triunfo por 2-0 ante Suiza”, señaló la FIFA.



“32 años después, la Tricolor vuelve al continente norteamericano con credenciales para asumir aquel protagonismo. Desde entonces, participó de otras tres ediciones: cayó en la fase de grupos de Francia 1998, alcanzó los cuartos de final en Brasil 2014 en la mejor campaña de su historia y se despidió en octavos de final en 2018. Ausentes en Catar 2022, los colombianos fueron finalistas de la Copa América de 2024 y finalizaron en el tercer lugar de las últimas Eliminatorias”, añadió.

Lucho Díaz

Además de James David Rodríguez, la gran figura del equipo dirigido por Néstor Lorenzo es Luis Fernando Díaz, que milita en Bayern Múnich de Alemania. Los hinchas de la tricolor se aferran al gran talento del guajiro.



“Con Luis Díaz en estado de gracia y una camada de jugadores repartidos en el fútbol del exterior, el conjunto dirigido por Néstor Lorenzo integrará el Grupo K en el que competirá frente a Portugal, Uzbekistán y la República Democrática del Congo”, sentenció la FIFA, entre otras cosas más.









