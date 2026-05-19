Cada vez falta menos para lo que será el inicio de la máxima fiesta del deporte rey, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se va llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Como falta cada vez más poco para la hora cero, muchas selecciones se han ido pronunciando de diferentes maneras para el lanzamiento de la lista de jugadores convocados para el certamen orbital.

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Neymar en la lista de Brasil

Y una de las selecciones que en las últimas horas anunció la lista de jugadores que estará en el Mundial FIFA 2026 fue, precisamente, Brasil, que es dirigido por el italiano Carlo Ancelotti.



El exentrenador del Real Madrid de España y AC Milán de la Serie A de Italia, en el anuncio de los convocados, reveló lo que muchos hinchas del fútbol profesional estaban esperando, la citación de Neymar Jr., que en la actualidad viste los colores del Santos de Brasil.

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Neymar, una de las estrellas en el Mundial 2026

El video del momento del llamado del exjugador del FC Barcelona de España, como era de esperarse, se hizo viral a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter.



Y a propósito de la convocatoria del también exfutbolista del PSG de la Ligue 1 de Francia, la cuenta oficial de X de la Copa Mundial de la FIFA recordó un inigualable momento que vivió el 10 en un certamen orbital en específico.

El golazo de Ney

La FIFA hizo referencia al tremendo golazo que marcó Neymar Jr. en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 ante la selección de Croacia. El jugador empezó la jugada por el carril central y tras algunas asociaciones se metió al área y pudo mandar la esférica al fondo de la red.

Neymar Jr. tendrá la oportunidad de disputar otra Copa del Mundo de la FIFA con la selección de Brasil y aunque el equipo sudamericano no atraviesa su mejor momento a nivel de juego, el astro hará todo lo posible por conseguir el tan anhelado trofeo.