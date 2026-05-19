Inesperada reacción de Neymar al ser convocado por Ancelotti para jugar el Mundial

La Selección de Brasil ya se prepara para jugar una nueva edición de la Copa Mundial, a la cual no llega como protagonista, pero si con importantes novedades dentro del listado definitivo que dio a conocer Carlo Ancelotti para viajar a la cita orbital.

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La convocatoria de Neymar por parte de Carlo Ancelotti para disputar el Mundial 2026 provocó una ola de reacciones en Brasil, pero ninguna tan emotiva como la del propio delantero brasileño. Después de meses marcados por lesiones, críticas y dudas sobre su futuro en la selección, el atacante no ocultó su felicidad tras recibir nuevamente el llamado de la ‘Canarinha’.

Neymar no se guardó nada tras su convocatoria al Mundial

Neymar utilizó sus redes sociales para expresar la emoción que sintió al conocer la decisión de Ancelotti, quien asumió recientemente el reto de dirigir a Brasil con el objetivo de devolverle el protagonismo internacional.

Se vio delantero publicó varios videos acompañados de imágenes, momentos y declaraciones que dejaron claro que esta convocatoria representa una revancha personal luego de los difíciles momentos que atravesó en las últimas temporadas.

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Las constantes lesiones y la falta de continuidad habían generado incertidumbre alrededor del atacante, especialmente después de perderse varios compromisos importantes con su club y con la selección. Sin embargo, el estratega italiano siempre dejó abierta la posibilidad de contar con él, destacando su talento y experiencia en escenarios de máxima exigencia.

La noticia también generó expectativa entre los aficionados brasileños, quienes sueñan con ver a Neymar liderando nuevamente a la selección en busca del sexto título mundial. Para muchos, esta podría ser la última Copa del Mundo del delantero, lo que convierte su regreso en un momento especial para el fútbol sudamericano.

¿Cuándo debuta Brasil con Neymar en el Mundial?

La selección de Brasil debutará en el Mundial 2026 el próximo 13 de junio frente a Marruecos, en un partido correspondiente al Grupo C que se jugará en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Ese encuentro marcaría el regreso de Neymar a una Copa del Mundo tras ser convocado por Carlo Ancelotti.

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Fixture de Brasil en el Mundial 2026

Este es el fixture de Selección de Brasil en la fase de grupos del Mundial 2026: