FIFA sancionó a nueva selección por temas de discriminación

Después de dos años de suspense, la FIFA comunicó este jueves sus decisiones sobre dos peticiones palestinas: multó a Israel por "discriminaciones" pero archivó la solicitud sobre la actuación de clubes israelíes de fútbol en la Cisjordania ocupada.

La instancia mundial del balompié no suspendió a la Federación Israelí de Fútbol (IFA), como le pedía desde 2024 la Federación Palestina (PFA), y limitó el castigo a una multa de 150.000 francos suizos (165.000 euros o 190.000 dólares) por "violaciones graves y repetidas" de sus obligaciones en la lucha contra las discriminaciones.

La instancia israelí "omitió tomar medidas concretas y transparentes contra los comportamientos discriminatorios", especialmente ante actitudes racistas de hinchas del Beitar Jerusalén, y "toleró mensajes politizados y militaristas en contextos futbolísticos", explicó en un comunicado la FIFA.

En su decisión, enumera una cascada de comportamientos racistas en el fútbol israelí, que van desde lemas sobre pureza racial en las gradas del Beitar hasta insultos a jugadores árabes. También mensajes "militaristas" de dirigentes de las ligas profesionales y del Maccabi Netanya en sus redes sociales.

La FIFA estimó poco concretas las multas decididas por la Federación Israelí de Fútbol (IFA) contra el Beitar, sin ligarlas expresamente a incidentes racistas.

También se constató que la IFA "no ha hecho ninguna declaración pública condenando el racismo ni lanzó ninguna campaña de lucha contra la discriminación, ni tomó ninguna medida destinada a favorecer la inclusión de jugadores árabes o palestinos".

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- "El fútbol une al mundo" -

La IFA deberá pagar las dos terceras partes de la multa "antes de 30 días" e invertir el resto "en la puesta en marcha de un plan general destinado a garantizar una acción contra la discriminación".

Igualmente, en sus tres próximos partidos internacionales como local, Israel deberá desplegar una pancarta de tamaño significativo y muy visible donde se lea "El fútbol une al mundo - No a la discriminación", añadió la FIFA.

"Si bien eso constituye un paso en la buena dirección, las conclusiones no responden plenamente a la magnitud y gravedad de los incumplimientos observados" en su petición, que llegaban hasta la "incitación al genocidio", reaccionó en Facebook la Federación Palestina.

Por otra parte, la FIFA decidió no tomar "ninguna medida" sobre los clubes israelíes implantados en las colonias ilegales de Cisjordania. De esta manera, rechazó una solicitud palestina que llevaba dos años de espera y que había sido apoyada por varios expertos de Naciones Unidas.

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La instancia mundial del fútbol optó por "no tomar ninguna medida" debido a que "el estatus jurídico final de Cisjordania es una cuestión no resuelta y extremadamente compleja en el derecho internacional público", anunció en un comunicado.