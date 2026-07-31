FIFA se habría arrepentido de su polémico proyecto con el Mundial

La finalización de la Copa Mundial no solamente dejó a España como campeón, sino que también trajo consigo una serie de delicadas repercusiones tras una polémica propuesta hecha por la FIFA, en donde propuso crear una sociedad comercial abierta a inversores privados.

Dicha idea fue rechazada en primera instancia por la UEFA, CONCACAF se habría reportado poco después con una respuesta negativa y esta presión habría hecho que la FIFA comenzara a recapacitar y tomara una decisión previa de no hacer finalmente la venta de bienes procedentes del Mundial por valor de 20.000 millones de dólares.

FIFA se empezaría a echar para atrás con su nuevo proyecto para el Mundial

Luego de que el organismo que dirige el fútbol europeo y sus 55 federaciones enviara un comunicado diciendo que "rechazan unánimemente y de manera clara la propuesta de la FIFA de transferir acciones de la propiedad del Mundial y otras competiciones de la FIFA a inversores privados", la FIFA habría decidido retirar su controvertido proyecto para vender una participación de su negocio comercial relacionado con la Copa del Mundo.

El plan contemplaba la creación de una sociedad denominada FIFA Forward Enterprise, en la que se agruparían activos comerciales como los derechos de televisión, patrocinio y otras fuentes de ingresos vinculadas al Mundial, en donde uno de los mayores interesados era una empresa dirigida por el inversor de capital riesgo neoyorquino Joshua Kushner, asesor diplomático de la Casa Blanca y yerno de Donald Trump.

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Este proyecto tendría una valoración cercana a 20.000 millones de dólares y había generado una fuerte oposición por parte de federaciones, dirigentes y aficionados alrededor del planeta. La decisión supone un duro revés para el presidente Gianni Infantino, quien impulsaba la creación de una nueva estructura empresarial para atraer inversión privada al torneo más importante del fútbol.

Sin embargo, la propuesta encontró una resistencia inmediata que fue comandada por la UEFA al considerar que el Mundial no debía convertirse en un activo financiero para fondos de inversión y advirtió que varias de sus asociaciones estaban dispuestas a boicotear las competiciones organizadas por la FIFA si el proyecto seguía adelante, razón por la cual estarían desistiendo de este proyecto según se dio a conocer desde el medio estadounidense, New York Post.

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Esto dijo CONCACAF al proyecto de la FIFA

Ante el revuelo causado por el anuncio del martes de la FIFA, se convocó a un encuentro de los presidentes de los países que integran la Concacaf para este jueves.

"Durante la reunión, los miembros expresaron una profunda preocupación por la falta de debido proceso en torno a la propuesta, el plazo artificialmente reducido que se impuso y la ausencia de cualquier revisión o aprobación por parte de los órganos pertinentes de gobierno de la FIFA", dijo la Concacaf en un comunicado.

"Por estas razones, la Concacaf y sus 41 asociaciones miembro han rechazado la propuesta", remarcó el texto.