[VIDEO] Jhon Solís sigue en racha en Birmingham y le marcó un golazo al Barcelona

Uno de los grandes jugadores de proyección del Fútbol Profesional Colombiano es nada más ni nada menos que Jhon Elmer Solís Romero. El oriundo de Guacarí, Valle del Cauca salió de Atlético Nacional para cumplir el sueño de jugar en Europa.

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Aunque no tuvo la regularidad deseada en su primera temporada con el Girona de España, el salto a la Championship de Inglaterra le vino muy bien al mediocampista de 21 años. Llegó al Birmingham en condición de cedido por el equipo español, pero por su buen protagonismo, la institución inglesa decidió pagar 7 millones de euros.

El futuro de Jhon Solís luce tan prometedor que el colombiano hizo parte de la lista preliminar de 55 jugadores para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, y, que, finalmente, no le alcanzó para estar en la oficial de 26 futbolistas. La pretemporada arrancó bien para el vallecaucano marcándole nada más ni nada menos que al Barcelona.

JHON SOLÍS MARCÓ EL EMPATE VS BARCELONA

Ante la mirada de Jude Bellingham, jugador del Real Madrid que nació futbolísticamente en el Birmingham, Jhon Solís fue uno de los destacados en el equipo británico. Fue titular y disputó todo el partido y en una pelota parada puso el empate a dos goles para llevar el amistoso a los penales.

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En el primer tiempo, August Priske marcó el primer gol para el Birmingham y empató Hazma Abdelkarim que repitió en el complemento. Birmingham tenía el factor sorpresa en la pelota parada con la presencia de Jhon Solís que estuvo solo en el área para cambiarle la dirección a la pelota tras una asistencia de cabeza.

Con la anotación de Jhon Solís empieza a dar de qué hablar en la afición del Birmingham. De hecho, en uno de los comentarios en la cuenta de X, al colombiano lo comparan nada más ni nada menos que con Patrick Vieira, mediocampista francés que dejó huella en el Arsenal y Manchester City en Inglaterra.

La Championship empieza para el Birmingham el 15 de agosto cuando visiten al Sheffield United. Antes de ese partido tendrán que enfrentar al Swansea City por la primera ronda de la EFL Cup. Esos serán los primeros retos oficiales para Jhon Solís.

EL RETO MÁS GRANDE PARA JHON SOLÍS EN EL BIRMINGHAM CITY

Sin duda alguna, el volante colombiano ya se ha afianzado en la institución inglesa que tiene el máximo anhelo de sellar el ascenso a la Premier League. La Championship no es un torneo fácil de disputar ni tampoco será sencillo pelear por los primeros tres cupos en una temporada ardua y en la que hay mucha competencia.

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El máximo reto para el mediocampista ex Atlético Nacional será buscar ese ascenso que el Birmingham espera conseguir desde hace ya 16 años cuando descendieron en la temporada 2010-2011. Además, el colombiano también quiere estar en la órbita de Néstor Lorenzo y de la nueva generación de la Selección Colombia.

Ya quedó comprobado que estar en la segunda división de una liga europea no tiene problemas para que los jugadores sean convocados a la Selección Colombia. El caso de Gustavo Puerta llamó la atención y el volante se convirtió en una realidad con las titularidades en cada partido del Mundial. Lo mismo podría ocurrir con Jhon Solís del Birmingham City.