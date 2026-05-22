Figura de América sancionado para el último partido de Copa Sudamericana

América de Cali pasa por una nueva crisis deportiva, esta vez bajo el mando del estratega antioqueño, David González, con quien se pensaba que la historia sería completamente diferente, pero los resultados reflejan otra cosa.

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El cuadro 'escarlata' se despidió en los cuartos de final de la Liga Betplay tras ser eliminado por goleada a ante Santa Fe y su clasificación de manera directa a los octavos de final de la Copa Sudamericana estaría complicada, en especial porque para el duelo definitivo ante Macara se queda sin una de sus principales figuras.

Jan Lucumí es sancionado y se pierde el último partido de Sudamericana

América no la pasa bien, los hinchas están molestos, no están asistiendo al estadio ni siquiera para los partidos internacionales, y los resultados no respaldan al equipo para intentar cambiar la situación.

Sin embargo, todavía queda un duelo pendiente con el cual se podrían llegar a reivindicar y será en el marco de la fecha 6 de la Copa Sudamericana cuando se enfrenten a Macara en el Estadio Pascual Guerrero.

El equipo comandado por David González contará con la ventaja de cerrar en condición de local esta instancia de la competencia, pero lo hará sin una de sus principales figuras en la zona ofensiva, Jan Lucumí.

El extremo de 22 años fue sancionado por la Conmebol y se perderá el duelo de la sexta fecha tras la acumulación de tres tarjetas amarillas que y cumplió con la que recibió en el duelo contra Tigre.

¿Cuándo será el partido de América vs Macara en Copa Sudamericana?

Esta última fecha se jugará en el Estadio Pascual Guerrero, escenario deportivo que en el último duelo ante Tigre no tuvo mayor presencia de público y la situación se podría llegar a replicar contra Macara.

Este compromiso se llevará a cabo el jueves 28 de mayo sobre las 19:30 hora Colombia.

Tabla de posiciones del Grupo de América

Grupo A