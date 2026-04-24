Este viernes 24 de abril, Real Madrid se va a enfrentar en condición de visitante con Real Betis, donde juegan los colombianos Nelson Deossa (mediocampista) y Juan Cali ‘Cucho’ Hernández (delantero).



En la convocatoria de la ‘casa blanca’ resaltó la ausencia del mediocampista Dani Ceballos, pero esta no habría sido por alguna lesión o un problema familiar de última hora.

Lea también Real Madrid también sufre: noticia de última hora en España

Una posible pelea

Después de que Ceballos no apareciera en la lista de disponibles para el compromiso, la prensa española, como era de esperarse, empezó a consultar por la razón. Y bien, el motivo sería escandaloso.



En una práctica, presuntamente, Dani Ceballos tuvo un enfrentamiento con Álvaro Arbeloa, director técnico del plantel profesional. Por esta razón, el jugador no habría entrado en la lista de convocados.

Lea también ¿Real Madrid o Barcelona? Julián Álvarez escogió a qué equipo quiere ir

Revelación del caso

“Dani Ceballos ni siquiera ha calentado en los últimos 4 partidos tras volver de la lesión. Esta semana ha tenido un desencuentro con Arbeloa, que ha decidido dejarlo fuera por decisión técnica. Es probable que no lo vuelva a convocar esta temporada”, dijo al respecto el periodista Miguel Ángel Díaz.



Adicional a esto, Fabrizio Romano, especializado en el mercado de fichajes, contó que lo más probable es que Dani Ceballos deje de ser jugador del Real Madrid de cara a la siguiente temporada.

Ceballos se iría

“Dani Ceballos, fuera de la convocatoria del Real Madrid por decisión técnica y listo para irse en verano”, dijo Romano, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter.



En las próximas semanas o meses se va a conocer si Dani Ceballos dejará al Real Madrid. Hasta el momento, no se han mencionado clubes del viejo continente u otras partes del mundo interesados en el jugador.