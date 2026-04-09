Figura de la Selección de Ecuador rechazó jugar con la Selección Colombia

Cada vez son más escasas las jóvenes figuras del fútbol colombiano, quienes están tomando rumbo hacia ligas internacionales y otras selecciones nacionales, tal como ocurrió con el caso del defensor, Cristhian Mosquera, quien eligió a la Selección de España y ya debutó con el equipo de mayores.

Ahora el protagonismo se lo roba una estrella de tan solo 16 años, el extremo izquierdo, Johan Martínez, quien se encuentra en este momento disputando el Sudamericano U17 con el equipo ecuatoriano, pero también habría recibido la propuesta de la 'tricolor'.

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Johan Martínez le dijo que no a la Selección Colombia para el Sudamericano U17

El Campeonato Sudamericano Sub-17 de 2026 se disputa en Paraguay y vuelve a consolidarse como uno de los torneos más importantes del fútbol juvenil en la región, siendo una ventana para que muchas de las 'joyas' participantes de las diez selecciones de la Conmebol se den a conocer a nivel mundial.

El torneo no solo define al campeón sudamericano de la categoría, sino que además otorga siete cupos al Mundial Sub-17 de Catar 2026, lo que eleva significativamente su nivel de competitividad y por lo que justamente también toma protagonismo Johan Martínez, el jugador de 16 años que inició en Independiente del Valle y ahora es nuevo jugador de Newcastle.

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Según dio a conocer César Mosquera a través de redes sociales que Johan Martínez estuvo muy cerca de jugar para Colombia, incluso habría iniciado los trámites para obtener el pasaporte colombiano, pero al final el jugador habría decidido tomar un rumbo diferente.

Cuando llegó el momento de la convocatoria para disputar este nuevo certamen internacional para las jóvenes promesas del balompié sudamericano, Johan Martínez habría dicho que no a Colombia y se decidió por jugar para la Selección de Ecuador, una decisión sabia por el momento, ya que ahora es una de las figuras de ‘La Tri’ en el Sudamericano Sub-17 y podría jugar el Mundial con ‘La Tri’.

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¿Martínez no podrá jugar con la Selección Colombia?

Johan todavía no tendría del todo las puertas cerradas para jugar en la Selección Colombia, ya que aún cuenta con nacionalidad del país cafetero y este solo sería un primer acercamiento a nivel de selecciones con Ecuador, por lo que se podría llegar a tomar en cuenta para futuras ocasiones con la 'tricolor'.

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Johan Martínez es nuevo jugador de Newcastle

Newcastle United completó la firma de todos los documentos este martes, según la información de Fabrizio Romano. El acuerdo convierte a Johan Martínez en el primer jugador ecuatoriano en la historia del club inglés. Su llegada a Inglaterra está prevista para mediados de 2027.

La prensa de Inglaterra señaló que el cuadro de la Premier League pagará alrededor de 3 millones por el fichaje del futbolista ecuatoriano, después de llegar a un acuerdo para el traspaso.