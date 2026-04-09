[Video] Grosero error de Jhon Lucumí sentencia al Bologna en Europa League

El defensor colombiano Jhon Lucumí fue protagonista este jueves en la derrota de Bologna 1-3 frente a Aston Villa por la ida de los cuartos de final de la Europa League, tras cometer un error que terminó siendo determinante en el desarrollo del partido.

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El zaguero fue inicialista en el conjunto italiano y tuvo participación directa en la jugada que abrió el marcador, justo antes del descanso, en un momento clave del compromiso.

El error que cometió Lucumí en Bologna vs Aston Villa

Corría el minuto 44 del primer tiempo cuando el belga Youri Tielemans ejecutó un tiro de esquina cerrado que generó peligro en el área local.

En el segundo palo, Lucumí tenía la marca sobre Ezri Konsa, pero la acción terminó favoreciendo al defensor del Aston Villa, quien ganó el duelo aéreo y conectó de cabeza.

La anotación también estuvo marcada por una mala salida del portero del Bologna, que no logró cortar el centro, dejando la pelota servida para el cabezazo que significó el 0-1 parcial.

Sin embargo, lo que más llamó la atención en la jugada fue que, tras la ejecución del tiro de esquina, Lucumí le dio la espalda a la pelota, una acción que fue interpretada como un error grosero en la marca.

En primera instancia, los jugadores del Bologna reclamaron una posible infracción y solicitaron la revisión del VAR, pero tras el análisis, el gol fue convalidado sin inconvenientes.

A partir de ahí, el equipo italiano se vio golpeado anímicamente y terminó cediendo terreno ante un Aston Villa efectivo, que amplió la ventaja con un doblete de Ollie Watkins y contó con una destacada actuación del arquero Emiliano Martínez.

Pese a un intento de reacción en el tramo final, Bologna solo pudo descontar y terminó cayendo 1-3 como local, un resultado que compromete seriamente sus aspiraciones de avanzar en el torneo europeo de cara al partido de vuelta en territorio inglés.