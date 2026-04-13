Figura del Bayern Múnich de Luis Díaz es duda para enfrentar al Real Madrid

Cada vez falta menos para lo que será el compromiso entre Bayern Múnich de Alemania y Real Madrid de España, que se llevará a cabo el miércoles 15 de abril en el estadio Allianz Arena, ubicado en el barrio de Fröttmaning.



Este partido, como bien se sabe, corresponde a la vuelta de los cuartos de final de la Uefa Champions League. En la ida, el conjunto bávaro se llevó la victoria por 2 goles a 1. El extremo izquierdo colombiano marcó en ese cotejo.

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Duda en la titular

De cara a este cotejo, Bayern Múnich tiene una duda enorme. El atacante Serge David Gnabry, de 30 años, no es fijo para enfrentar de titular al conjunto 'merengue', que es dirigido por Álvaro Arbeloa.



El nacido en Stuttgart arrastra un problema en la rodilla de su pierna derecha y por esto se desconoce si será inicialista o suplente vs. Real Madrid. La prensa alemana profundizó en el asunto.

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Problemas de rodilla

"Si no surgen nuevos problemas de rodilla, el internacional alemán debería estar lo suficientemente en forma. Pero aún queda por ver si Gnabry también será una verdadera opción para el once inicial. ¡Si no lo es, Kompany se enfrenta a un problema de diez libras!", dice Bild.



El tema es que el mediocampista ofensivo Lennart Karl, una de las joyas que tiene Bayern Múnich, no podría reemplazar a Gnabry en el crucial compromiso porque también tiene problemas físicos.

Pocos hombres para reemplazar a Gnabry

"Lennart Karl (18/fibra muscular desgarrada en la parte derecha, parte posterior del muslo) sigue desaparecido desde hace aproximadamente dos semanas. La estrella fugaz se lesionó durante un entrenamiento tras regresar de Madrid", señala el medio en cuestión.



Jamal Musiala tampoco es fijo que vaya a sustituir a Serge, esto porque se resintió de la fuerte lesión que sufrió en el Mundial de Clubes 2025. La misma, cabe mencionar, fue una fractura de peroné.



"En el caso de Jamal Musiala (23/fractura de peroné en el Mundial de Clubes de julio de 2025), es cuestionable si es candidato a dos once apariciones como titular en solo cinco días después de la reacción de dolor en el tobillo izquierdo operado. De cara al Mundial no se debe correr un riesgo innecesariamente alto. Sin embargo, es posible que la superestrella sea necesaria con urgencia", sentenció Bild.



Habrá que esperar para conocer si Gnabry puede ser titular ante Real Madrid y, si no lo es, también se deberá aguardar sobre quién podrá ser su reemplazo.