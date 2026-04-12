Unión Berlín, rival del Bayern Múnich de Luis Díaz en la primera división del fútbol profesional de Alemania, tomó una histórica decisión que desde ya le da la vuelta al mundo.



El equipo determinó que la entrenadora Marie-Louise Eta dirigirá al plantel profesional hasta que finalice la actual temporada. De esta manera, Marie se convierte en la primera mujer en estar al frente de un plantel masculino en la Bundesliga.

Decisión histórica

"Nueva fuerza para el sprint final: Marie-Louise #Eta toma el mando. El equipo profesional masculino afrontará la fase final de la temporada y la lucha por la permanencia en la categoría bajo la dirección de Marie-Louise Eta, entrenadora hasta ahora de los juveniles sub-19 y futura entrenadora principal del equipo profesional femenino", informó el equipo a través de su cuenta oficial de X.



La decisión de Unión Berlín fue aplaudida por muchos amantes del deporte rey a nivel mundial. Marie-Louise Eta tiene apenas 34 años y nació en Dresde, en territorio alemán, que es la capital del estado de Sajonia.

Lea también Luis Díaz es figura en Bayern Múnich, pero dato preocupa en el remate de la temporada

Reacción de Marie

Tras el anuncio, la entrenadora reaccionó con profunda alegría. "Me alegra que el club me haya confiado esta exigente responsabilidad. Una fortaleza de Unión ha sido y es que, en situaciones como esta, unimos todas las fuerzas de manera conjunta. Y por supuesto, estoy convencida de que con el equipo conseguiremos los puntos decisivos", manifestó.



Unión Berlín está en la casilla once de la tabla de posiciones de la Bundesliga con 32 puntos. Marie-Louise Eta tiene la responsabilidad de mantener al club en primera división y acabar en la parte más alta de la tabla.

Lea también Tabla de posiciones de la Bundesliga tras el triunfo de Bayern sobre St Pauli: Lucho se acerca al título

Falta poco para el final del torneo

En el torneo alemán ya se han disputado 29 fechas. Restan pocas jornadas, pero Unión Berlín todavía tiene la chance de escalar casillas importantes en la Bundesliga. El campeón del certamen sería Bayern Múnich.



Marie-Louise Eta dirigirá su primer partido ante VfL Wolfsburgo​​​, el próximo sábado 18 de abril. Este compromiso corresponderá a la jornada número 30 de la Bundesliga. Habrá que esperar para conocer si la entrenadora arranca con un triunfo.