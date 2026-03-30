Mientras los jugadores de diferentes clubes a nivel mundial están reunidos y se despiden de sus selecciones por esta doble fecha de amistosos FIFA, en España corre un rumor que indica que un hombre del Real Madrid podría irse a la liga de Arabia Saudita.



Se trata del defensa central brasileño Éder Militão. De acuerdo con el periodista Marcos Benito, varios equipos del país saudí han preguntado por las condiciones del sudamericano para firmarlo.

¿Se va el brasileño?

"El central brasileño es consciente de que no le queda mucho tiempo de contrato y que su renovación no está clara tras sus problemas físicos. Ante este escenario, el Madrid sigue atento a su evolución mientras no se descarta una salida, incluso a coste cero, lo que obligaría al club a acudir al mercado en busca de un sustituto", reporta As España.



Habrá que esperar para conocer si alguno de los interesados por el futbolista, que estaría en la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México con su selección, termina concretando su fichaje.

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¿Qué mediocampista llegará al Real?

Y ya que se abordan temas relacionados con Real Madrid, la 'casa blanca' podría fichar en los siguientes meses a uno de los siguientes mediocampistas: Rodrigo Hernández, Enzo Fernández o Adam Wharton.



"Rodrigo Hernández, de 29 años, es la opción preferida. Acaba contrato en 2027, quiere volver a jugar en España y costaría unos 100 millones de euros. Conoce perfectamente el fútbol español tras su paso por Villarreal y Atlético de Madrid y es un jugador con experiencia y de rendimiento inmediato", dice Mundo Deportivo.

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Se vienen mercados movidos

"Que su corazón sea rojiblanco no es un problema, tal y como reconoció él mismo. Las otras dos opciones son: Enzo Fernández (25 años/Chelsea) y Adam Wharton (22/Crystal Palace)", agrega.



Por lo que se menciona desde territorio ibérico, es muy probable que en los siguientes mercados de fichajes se presenten movimientos importantes. Incluso, es posible que después del Mundial FIFA 2026 arriben y salgan del conjunto merengue unos cuantos jugadores.







