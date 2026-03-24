Real Madrid rompería el mercado de fichajes con atacante de Selección Colombia

Las figuras de la Selección Colombia siguen dando de qué hablar antes de que inicie la Copa Mundial y con el nivel individual que han tenido en sus clubes se ha logrado llamar la atención en el mercado de fichajes, en donde es justamente el Real Madrid la escuadra que vuelve a tomar protagonismo al interesarse en una de ellas.

El conjunto 'merengue' hace pocas apuestas al fútbol colombiano, pero cuando las lleva a cabo salen exitosas, caso como el de James Rodríguez, Linda Caicedo y, próximamente se podría llegar a sumar Mayra Ramírez, la delantera de la Selección Colombia y de Chelsea que habría vuelto a entrar en su carpeta de contrataciones para la siguiente ventana de pases.

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Mayra Ramírez en los planes para el mercado de fichajes de Real Madrid

El nombre de Mayra Ramírez vuelve a tomar fuerza en el mercado internacional, esta vez vinculada con un posible interés del Real Madrid Femenino. La delantera colombiana, actualmente en el Chelsea, se ha consolidado como una de las futbolistas más destacadas de Europa, lo que la convierte en una pieza atractiva para los grandes clubes del continente.

Ramírez dio un salto importante en su carrera en 2024, cuando fichó por el Chelsea en una operación histórica que la convirtió en una de las transferencias más costosas del fútbol femenino. Desde entonces, su rendimiento ha respaldado esa inversión, destacándose por su potencia física, capacidad goleadora y versatilidad en el frente de ataque.

Estas características encajan con el perfil que busca el Real Madrid para reforzar su plantilla y competir al más alto nivel en Europa, aunque el proceso de contratación no sería para nada sencillo, ya que Mayra Ramírez tiene contrato vigente con el Chelsea hasta la temporada 2028.

Además tendría un factor en contra y es que recientemente ha tenido que superar problemas físicos que la han alejado temporalmente de las canchas, por lo que su prioridad inmediata estaría enfocada en recuperar su mejor nivel competitivo.

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¿Cuál es la lesión de Mayra Ramírez?

Mayra Ramírez sufrió una lesión en el tendón de Aquiles en septiembre de 2025 justo cuando empezaba la Barclays Women’s Super League en la que esperaba defender la corona. La colombiana se perdió la Liga de Naciones de la Conmebol con la Selección Colombia, la UEFA Champions League y la liga inglesa.

Cuando se esperaba su regreso a la competencia antes de afrontar nuevas fechas de la Liga de Naciones con Colombia y los tramos finales con el Chelsea, la delantera volvió a recaer, y, su entrenadora, Sonia Bompastor afirmó que era difícil que pudieran volver a contar con ella en esta temporada.

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Títulos de Mayra Ramírez con Chelsea

Esta era la oportunidad para que la colombiana sumara en su palmarés el quinto trofeo desde que llegó al Chelsea. Los reconocimientos de la sibateña son dos Women’s Super League, una FA Women’s League Cup y una Women’s FA Cup entre 2024 y 2025.