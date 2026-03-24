Real Madrid se apiadó de Millonarios y envió un inesperado mensaje

El fútbol colombiano vive días de profundo luto tras la muerte de Santiago Castrillón, joven promesa de Millonarios FC, y uno de los mensajes que más impacto ha generado a nivel internacional fue el enviado por el Real Madrid CF. El club español que no fue ajeno a la tragedia y se sumó a las múltiples muestras de solidaridad hacia el equipo bogotano y la familia del jugador.

Sin duda alguna este ha sido uno de los acontecimientos más tristes en los últimos años en el fútbol colombiano, pero la familia de Santiago y el club 'embajador' han recibido gran apoyo por parte de distintas figuras y clubes.

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Real Madrid envió emotivo mensaje a Millonarios y familia de Santiago Castrillón

El volante del cuadro 'embajador' de la categoría Sub 20, Santiago Castrillón, se encontraba disputando el clásico ante Independiente Santa Fe cuando de repente cayó sin conocimiento en el campo y causó preocupación en sus compañeros, rivales y demás espectadores.

Este triste acontecimiento ocurrió el sábado 21 de marzo a las afueras de la ciudad de Bogotá cuando se llevaba a cabo el clásico entre Santa Fe vs Millonarios por las categorías Sub 20. Tras haber recibido un balonazo en el pecho, Castrillón se desplomó en la cancha y se llevó a cabo el traslado en ambulancia hacia Clínica La Colina, en donde se llevaron a cabo procesos de reanimación y atención médica especializada.

Lamentablemente, en horas de la noche del domingo 22 de marzo el club hizo oficial el fallecimiento de la joven estrella del fútbol colombiano a pesar de la atención en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular.

Este hecho no pasó por desapercibido y llegó hasta uno de los clubes más grandes del mundo, el Real Madrid, el cual aprovechó sus redes sociales para enviar condolencias y apoyo a Millonarios y la familia de Santiago Castrillón.

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Mensaje de Falcao tras el fallecimiento del jugador Sub 20 de Millonarios

Como es habitual en un líder y referente como Radamel Falcao García, el capitán apareció en las redes sociales para lamentar el fallecimiento de Santiago Castrillón.

“Hoy nos embarga una profunda tristeza. Se nos va un compañero lleno de sueños, de talento inigualable y con un futuro brillante por delante".

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René Higuita también envía mensaje al futbolista de Millonarios

Este hecho no pasó por desapercibido y llegó hasta uno de los referentes más grandes del fútbol colombiano, el ex guardameta, René Higuita, quien envió un mensaje de fortaleza para toda su familia e hizo una pequeña oración por su estado de salud.

"Mi solidaridad para el chico Santiago Castillón y para toda su familia , señor dale fuerza a su cuerpo, calma a su espíritu y luz a quienes lo están atendiendo en este momento".