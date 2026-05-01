Alejandro Restrepo volvería a dirigir en el FPC: lo busca un campeón

Justo después de una importantísima victoria del Deportivo Independiente Medellín contra Alianza Valledupar en condición de visitante, el club decidió ponerle fin al contrato de Alejandro Restrepo como director técnico de la institución y en su lugar nombraron a Sebastián Botero de manera interina.

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Con estos tres puntos, el Medellín se ilusiona bastante con la clasificación, pues, superando a Alianza llegó una victoria ante Boyacá Chicó y una contra Fortaleza que los mantiene con expectativas en esta última jornada frente a Águilas Doradas para clasificar.

Infortunadamente, la caída ante Flamengo en el Maracaná fue lo que acabó la paciencia sin importar que en el rentado local luego ganara de visitante. Alejandro Restrepo había firmado una renovación de contrato hasta 2027, pero no lo cumplieron.

En el banquillo ‘Poderoso’, Alejandro Restrepo disputó la final en el primer semestre contra Independiente Santa Fe y la de la Copa BetPlay frente a Atlético Nacional. Dos subtítulos que también llevaron a los directivos a tomar la decisión de la salida. Sin embargo, el entrenador antioqueño podría definir su futuro con un equipo que lo quiere.

EL EQUIPO QUE CONTRATARÍA A ALEJANDRO RESTREPO PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

Desde la salida del entrenador antioqueño ha sonado en varios clubes. Santa Fe, Deportivo Pereira, Atlético Bucaramanga, entre otros que quisieran contar con el ex Alianza Lima. De hecho, ya dejó su sello en la Liga BetPlay con el título con los pereiranos en el 2022.

De acuerdo con información de Jotas Mantilla en Planeta Fútbol, hay un gran interés por parte de Atlético Bucaramanga en contratar a Alejandro Restrepo que acaba de salir del Medellín. Además, la salida de Leonel Álvarez también marca la necesidad de traer a un entrenador para el segundo semestre del 2026.

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Jotas indicó que, “en las últimas horas surgió la versión de un interés bien significativo que tiene la directiva del Atlético Bucaramanga para la contratación para el segundo semestre del profesor Alejandro Restrepo. El ex técnico del Deportivo Independiente Medellín inicialmente aceptó una conversación sobre el proyecto deportivo”.

Bajo este panorama, Alejandro podría ser el reemplazo de Leonel Álvarez para el 2026-II y ya parece haber intercambio de ideas entre Restrepo y los directivos del Atlético Bucaramanga. Las cosas se podrían decidir pronto en caso de que haya un acuerdo definitivo entre las partes.

ALEJANDRO RESTREPO TOMARÍA OTRA MEDIDA CON SU FUTURO

Si bien ya hay intercambio de Alejandro Restrepo y el Atlético Bucaramanga con la conversación inicial del proyecto deportivo, todo parece indicar que la decisión del entrenador ex Independiente Medellín sería distinta a lo que pretenden los auriverdes.

No obstante, en esa información de Jotas Mantilla aparece una respuesta del entrenador que estaría pensando en “ha hecho énfasis en que al parecer pretendería tomarse un tiempo y pensar en alguna oferta en el exterior”.

Alejandro Restrepo podría salir de Colombia y tomar una nueva oportunidad en el exterior después de una corta experiencia que tuvo en Alianza Lima dejando buenos recuerdos en la afición aliancista, pues, todavía se oyen buenos comentarios de los peruanos acerca de Restrepo cuando estuvo por el Alejandro Villanueva.

BUCARAMANGA TIENE A ALEJANDRO RESTREPO COMO PLAN A

Pese a que la decisión de Alejandro Restrepo sería esperar por una oferta internacional, el Atlético Bucaramanga, campeón en el primer semestre del 2024 no se rinde y los directivos tienen al anterior entrenador del Medellín como la primera opción.

Jotas sentenció que, “la directiva del Bucaramanga encabezada por Óscar Álvarez, su presidente y su señor padre, Óscar Álvarez Ascanio pretenden sí o sí como plan A la contratación de Alejandro Restrepo. Al parecer en las próximas horas se van a reunir”.

Habrá que esperar las conclusiones de una posible conversación entre Alejandro Restrepo y Atlético Bucaramanga para definir el futuro del entrenador antioqueño y del nuevo director técnico que tendrá el elenco ‘Leopardo’ para el segundo semestre del 2026.