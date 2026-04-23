Alejandro Restrepo confesó si lo llamaron de otro equipo para dirigir

Alejandro Restrepo, como bien se sabe, dejó de ser entrenador del plantel profesional del Deportivo Independiente Medellín, equipo que lucha por meterse en los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año.



El ‘poderoso de la montaña’, además, está en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. La escuadra paisa comparte grupo con Flamengo de Brasil, Estudiantes de La Plata de Argentina y Cusco FC de Perú.

La salida de Alejandro

“Agradecemos al profesor Alejandro Restrepo y a su cuerpo técnico por su profesionalismo, compromiso y dedicación durante más de 20 meses al frente del equipo”, informó el club en sus redes sociales.



“Durante este proceso disputamos finales, alcanzamos un récord de 92 puntos en 2025 y logramos clasificar a torneos internacionales. A Alejandro y a su equipo, les deseamos lo mejor y muchos éxitos en sus carreras”, agregó.

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Consideración alta sobre Restrepo

Restrepo es considerado como uno de los mejores entrenadores de la primera división del fútbol profesional colombiano, por lo que se presume que pronto volverá a dirigir en el rentado cafetero o en el territorio internacional.



Y, precisamente, sobre este tema, en Despierta Win le preguntaron al director técnico si algún equipo, sobre todo del fútbol peruano, se ha comunicado con él. La respuesta de Alejandro Restrepo fue más que clara.

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Nadie ha llamado al DT

“A mi entorno hasta el momento no me han llamado de ningún club; puede haber interés de algún lado, pero por el momento no hay nada formal. A nosotros nos gusta el fútbol exterior”, aseguró el estratega.



Habrá que esperar para conocer si de cara al segundo semestre del presente año algún equipo de Colombia o de cualquier parte del Sur de América se comunica con Alejandro Restrepo o su entorno. En el FPC, por ejemplo, Atlético Bucaramanga, por el momento, es uno de los clubes que necesitará un estratega para el siguiente torneo.