Hace algunos días se conoció que el reconocido director técnico neerlandés Arne Slot dejó su cargo en Liverpool, uno de los clubes más grandes de la Premier League de Inglaterra.

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Altas y bajas con Arne

La primera temporada de Slot en el equipo de la ciudad de The Beatles fue realmente buena y muchos hinchas se alcanzaron a ilusionar, pero la segunda no fue tan positiva y el rendimiento casi que se fue al suelo.



Por esto, las directivas de la escuadra en la que supo jugar el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda tomaron la decisión de separar caminos con el estratega.

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El reemplazo de Slot

Y bien, tras anunciarse la salida de Arne Slot, en las últimas horas se filtró el nombre del director técnico que lo reemplazaría en el banquillo del Liverpool. Se trata del español Andoni Iraola.

“Liverpool alcanza un acuerdo de principio para nombrar a Andoni Iraola como nuevo entrenador, ¡aquí vamos! Historia exclusiva del sábado, 100% confirmada: Arne Slot se va e Iraola liderará el proyecto #LFC, como se esperaba. Las negociaciones avanzaron en las últimas 48 h y el acuerdo está cerrado”, dijo Fabrizio Romano, especializado en el mercado de fichajes, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

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Anuncio inminente

Se espera que el anuncio se haga oficial en los próximos días o semanas. Y ya que se abordan temas sobre Liverpool, además de la salida de Arne Slot, Ibrahima Konaté también se marcha del club.



“El central abandonará Anfield a finales de junio, poniendo fin a sus cinco años con los Reds. Firmado por el RB Leipzig en el verano de 2021, Konaté jugó un total de 183 partidos y marcó siete goles. El internacional francés se marchará con una medalla de campeón de la Premier League por su papel en el triunfo del Liverpool por el título en la 2024-25, así como éxitos en la FA Cup, la Carabao Cup (dos veces) y el FA Community Shield”, informó la institución.