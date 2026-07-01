Filtran lo que pasa en Argentina antes de enfrentar a Cabo Verde

El día viernes 3 de julio, a las 5:00 p. m., hora colombiana, la selección de Argentina de Lionel Messi y compañía se tendrá que ver las caras con el combinado de Cabo Verde, que sueña con hacer historia.

¿Argentina avanzará fácil o habrá sorpresa?

Este partido corresponde a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México. El estadio de Miami recibirá el cotejo.



El combinado albiceleste, sin lugar a dudas, es claro favorito para avanzar de ronda e incluso levantar el trofeo nuevamente. Aunque eso sí, esto es fútbol y cualquier sorpresa se puede presentar.

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Dudas en Argentina

De cara al mismo compromiso, la selección que es dirigida por Lionel Scaloni ultima detalles. Y el mismo entrenador, precisamente, tendría algunas dudas para medirse ante Cabo Verde.



Son tres las dudas que tiene el entrenador. La primera de ellas es con el lateral izquierdo, la otra de ellas aparece en la zaga central y la última en el ataque. La prensa argentina hizo referencia, precisamente, a este tema.

Los puestos en duda

“Las incógnitas pasan por tres puestos. En el lateral izquierdo, Nicolás Tagliafico y Facundo Medina disputan un lugar; en la zaga central, resta saber si Cristian Romero está en condiciones de regresar o si continuará Nicolás Otamendi; mientras que en el ataque, la decisión pasa por elegir al acompañante de Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez como alternativas”, reseñó TyC Sports.



“Si el cuerpo técnico considera que Romero está plenamente recuperado de la molestia que arrastraba, el defensor del Tottenham recuperaría su lugar. Tagliafico, en tanto, aparece con chances de volver al once tras haber dejado atrás su lesión, mientras que la disputa entre Lautaro y Julián sigue abierta, con ventaja para el Toro”, añadió.





