En las últimas horas, se pudo conocer que un jugador de la selección de Argentina se lesionó en plena Copa del Mundo de la FIFA 2026 que, como bien se sabe, se lleva a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Este futbolista es el lateral derecho Gonzalo Montiel, que milita en River Plate de Argentina, donde comparte con el mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero, que está también en el Mundial.

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El problema del lateral

Por un problema, Montiel no se entrenó a la par de sus compañeros el jueves 18 de junio. Su situación se evalúa. Hasta el momento, se perdería el segundo partido de Argentina en la Copa del Mundo.



“El lateral derecho Gonzalo Montiel se entrenó diferenciado este jueves en la práctica de la Selección Argentina porque el cuerpo técnico decidió bajarle las cargas para evitar una lesión, aunque también podría perder el puesto con Nahuel Molina para el cruce con Austria”, reseñó TyC Sports.

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Montiel se podría perder el siguiente partido

“El futbolista de River había estado en once que arrancó el compromiso contra Argelia, que terminó en goleada por 3-0 para la defensora del título. Sin embargo, padece una pequeña molestia muscular que no le permitió entrenarse con normalidad en la jornada”, añadió.



Las próximas horas serán más que importantes para conocer cómo avanza la lesión del experimentado jugador. Si el problema persiste, es posible que pierda lo que resta del Mundial FIFA 2026. Por ahora, la molestia no es de gravedad.

¿Argentina ganará la Copa?

“En la misma jornada, Argentina tuvo dos buenas noticias: Nicolás Tagliafico dejó atrás la lesión en el sóleo de la pierna izquierda y apunta a sumar minutos ante Austria el próximo lunes a las 14.00 en Dallas, al igual que Leandro Paredes, quien está recuperado”, continuó TyC Sports.



La selección de Argentina es favorita para ganar la Copa del Mundo 2026. El equipo sudamericano, como bien se sabe, se coronó en el certamen que se realizó en Qatar en 2022.