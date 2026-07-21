Jugador reveló de manera inesperada la decisión final de Junior con Paiva

Las competencias del semestre de clausura en el Fútbol Profesional Colombiano están a punto de comenzar y junto con ello también se toma una decisión con respecto a las plantillas de jugadores que estarán presentes en estas.

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Junior de Barranquilla es precisamente uno de los clubes que más ha dado de qué hablar en el transcurso de la pretemporada por la cantidad de renovaciones, nuevas contrataciones y salidas que también se han dado, aunque sin duda alguna una de las mayores incógnitas que hubo en este tiempo era la continuidad de Guillermo Paiva, quien finalmente se quedaría, tal como lo reveló Juan David Ríos.

En medio de una grabación se revela que Paiva se queda en Junior

El equipo comandado por Alfredo Arias está en busca del tricampeonato y para ello, las directivas y el cuerpo técnico de la institución están trabajando en la reestructuración del equipo.

En medio del proceso se habló sobre la posible salida de Guillermo Paiva a quien ya no tendrían en los planes, en especial por la llegada de Francisco Fydriszewski, quien ocupará un puesto importante en la ofensiva y también uno de los cupos de extranjero.

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Frente a esta situación se conoció el interés de la América de Cali, el cual quiso incorporar al atacante mediante un préstamo por un año con opción de compra, propuesta que ya está sobre la mesa con un llamativo número de 200.000 dólares, pero esta oferta fue rechazada.

Medellín también habría demostrado su interés en el atacante, pero todo parece indicar que su futuro sería en Junior para ganar el tricampeonato, tal como lo reveló Juan David Ríos tras la victoria en uno de los amistosos de pretemporada frente al Equipo Azul en Valledupar.

¿Cómo le ha ido a Guillermo Paiva en Junior?

El central de 28 años llegó a Junior de Barranquilla a inicios de 2025 desde Colo Colo y firmó un contrato hasta diciembre de 2028.

Desde su arribo al Fútbol Profesional Colombiano, ha conseguido jugar 80 partidos, más de 4.800 minutos en los que se ha conseguido reportar con 14 goles y 11 asistencias.

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Juan Fernando Quintero podría volver a Junior

En las últimas horas se dio a conocer una imagen de Juan Fernando Quintero con Cristian Daes, uno de los patrocinadores más importantes de Junior.

La fotografía generó especulaciones con respecto a una posible negociación para el regreso de Quintero.