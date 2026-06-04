¿Luis Díaz ganaría el Balón de Oro? Harry Kane dio sorpresivo veredicto

A Luis Díaz le vino muy bien haber salido de la Premier League y firmando en la Bundesliga con el Bayern Múnich. Su impacto fue inmediato con asistencias, goles y con un título que lo deja en una zona privilegiada dentro de la institución. Superó los números de sus anteriores temporadas.

Junto con Harry Kane y Michael Olise, es una de las ofensivas más importantes de la actualidad. Luis Díaz se acomodó como el segundo máximo artillero detrás del británico que se ganó todos los aplausos con sus anotaciones a lo largo de esta temporada.

‘Lucho’ marcó 26 goles y 19 asistencias en 51 partidos disputados a lo largo del 2026. Sus números prometen bastante, especialmente con lo que pueda llegar a hacer con la Selección Colombia en el Mundial. Por esta razón, hay cómo ilusionarse con un posible Balón de Oro del extremo guajiro. Sin embargo, Harry Kane dio su veredicto con los posibles candidatos para ganarse la distinción.

EL VEREDICTO DE HARRY KANE SOBRE EL BALÓN DE ORO

Con el inglés y con Michael Olise han firmado una de las mejores delanteras del mundo, pero, según Harry Kane, el colombiano no es uno de los candidatos para ganar el Balón de Oro, mientras que el francés sí podría estar en esa lista de posibles ganadores.

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Harry Kane habló con L’Équipe y, sin mencionar a Luis Díaz en su relato, nombró algunos candidatos para ganar el Balón de Oro. El ex Tottenham afirmó que, “si nos fijamos en los máximos favoritos al Balón de Oro, está Michael (Olise), jugadores que llegaron a la final de la Champions League y yo”.

No solo borró a su compañero, Luis Díaz, sino que dejó por fuera a otros jugadores que pueden ser candidatos como Kylian Mbappé o Lamine Yamal del Real Madrid y Barcelona.

¿HARRY KANE GANARÍA EL BALÓN DE ORO? ESTO RESPONDIÓ

Aunque se incluyó en la lista de posibles candidatos para ganar el Balón de Oro, seguramente por sus goles, Harry Kane afirmó que, de igual manera, “no soy el tipo de persona que dice que merece ganar el Balón de Oro. Tengo que dejar que mis actuaciones en el campo hablen por sí mismas. Ciertamente estaría entre los favoritos. Considerando los trofeos que conquisté esta temporada y la cantidad de goles que hice, yo estaría en la disputa”.

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El delantero inglés también puntualizó que el Balón de Oro dependería del campeón del mundo o de la Champions que consiguió el PSG, “si Inglaterra gana la Copa del Mundo, es posible pensar que el premio vaya hacia un jugador inglés, aunque el resultado de la Champions también tiene que ser tomado en cuenta”.

Bajo ese panorama, habrá que esperar los resultados de la Copa del Mundo para conocer qué jugadores podrían quedarse en la lista del Balón de Oro y cuál de los nominados podría ganar el reconocimiento mundial. Entre ellos podría estar Jarry Kane por sus goles, Michael Olise, o Luis Díaz.