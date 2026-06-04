Se cayó el primer refuerzo de Nacional

El equipo comandado por Diego Arias ha tenido un auténtico vaivén de resultados y emociones con el pasar del semestre de apertura, algunos positivos, pero también negativos que por momentos pusieron en duda la continuidad del estratega y de varios jugadores que los hinchas ya piden que salgan del equipo.

Lea también Atlético Nacional anuncia devolución de boletas para la vuelta ante Junior

Frente a esta situación, las directivas de la institución estarían tomando medidas al respecto, anunciando algunas bajas como la de David Ospina, posiblemente Edwin Cardona, entre otros jugadores, pero también se habló de los refuerzos, en donde 'Tatay' Torres era uno de los que podía estar en carpeta, pero todo podría indicar que su futuro estaría en caminado a Brasil.

Tatay Torres ya no llegaría a Nacional, sino a Brasil

Por el momento, el 'verde paisa' está a punto disputar los últimos 90 minutos de la Liga Betplay frente a Junior de Barranquilla y todos los esfuerzos y pensamientos están centrados en ello. Sin embargo, las directivas tienen que estar pendientes de distintos campos, por lo que también tienen un "ojo puesto" en el mercado de fichajes.

Nacional sufrió recientemente un duro golpe al caer en la final de ida frente al 'tiburón' por un marcador de 3-0 y ahora recibirían otro al darse a conocer que 'Tatay' Torres, a pesar de terminar su vínculo con Deportes Tolima, no llegaría de nuevo al 'verde paisa'.

El joven mediocampista de 21 años debutó como profesional con el cuadro 'verdolaga' en 2022 y los derechos deportivos pertenecen al equipo paisa, por lo que deberá retornar al finalizar su contrato ya que no había cláusula de opción de compra, aunque se habla de otra posible transferencia.

Aún así, un inesperado movimiento apareció en medio del proceso y tendría como protagonista a Coritiba, equipo que milita en el Brasileirao A y que estaría interesado en contar con 'Tatay' para que acompañe en el medio campo a un compatriota, Sebastián Gómez.

¿Cómo le fue a Tatay Torres con Tolima?

Nacional decidió darle minutos a Tatay en un experimentado equipo como lo es Deportes Tolima, con el cual tuvo la oportunidad de jugar a nivel nacional e internacional destacando en la Copa Libertadores 2026.

El mediocampista ofensivo se convirtió en una pieza fundamental en el equipo de Lucas González, siendo titular en la mayoría de partidos que disputó, los cuales fueron 54, más de 3.000 minutos dentro del terreno de juego desde 2025 en los cuales se pudo reportar con 11 goles y 11 asistencias.

¿Cómo le fue a Tatay Torres con Nacional?

Juan Pablo debutó como futbolista profesional en 2022 con tan solo 17 años, pero desde el principio demostró gran talento, aunque no le bastó para ganarse un puesto como titular y sumando pocos partidos, un total de 51, 2.071 minutos dentro del terreno de juego en los cuales anotó 3 goles y puso 2 asistencias.